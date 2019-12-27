Здравоохранение

В новогодние праздники волгоградская детская стоматология продолжит работу по особому графику

Здравоохранение 27.12.2019 08:22 Реклама
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27.12.2019 08:22 Реклама


Врачи Детской клинической стоматологической поликлиники № 2 придут на помощь юным волгоградцам и в праздничные дни, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт учреждения.
Так 31 декабря   с 9-00 до 15-00 будет работать лечебно-профилактическое отделение  (ЛПО) №1 по адресу ул.7-я Гвардейская, 19а и ЛПО №3 по адресу ул. Николя Отрады, 4а.
В первые дни нового года дежурные врачи смогут принять пациентов также с 9-00 до 15-00: 2 января — в ЛПО №1, а 3 января — ЛПО №3. С 9 января поликлиника работает в обычном режиме.
Напомним, Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2 — ведущее учреждение Волгограда и области по оказанию стоматологической помощи детям, в котором работает команда настоящих профессионалов. Специалисты поликлиники неоднократно были отмечены различными наградами.
ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2» является клинической базой ВолгГМУ. В кабинетах кафедры стоматологии детского возраста прием ведут профессор, доценты и ассистенты кафедры. 
Специалистами поликлиники применяются инновационные методы диагностики и лечения. Все отделения оснащены современным оборудованием.
В учреждении ведет прием медицинский психолог. Он определит причины негативного поведения ребенка на приеме, усилит мотивацию ребенка к лечению и поможет справиться со страхом. Так же психолог объяснит родителям, как помочь доктору, даст совет как врачу и ребенку наладить контакт.
В поликлинике можно посетить ЛОР-врача, логопеда, записать ребенка на лечение зубов под наркозом и седацией закисью азота.
Справка:
ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2
Лечебно-профилактическое отделение №1: ул. 7-я Гвардейская, 19 а.
Тел. 8442 24-04-65, 23-00-22.
Лечебно-профилактическое отделение №2: ул. Ополченская, 43. 
Тел. 8442 71-79-01
Лечебно-профилактическое отделение №3: ул. Николая Отрады, 4а. 
Тел. 8442 52-60-37
Лечебно-профилактическое отделение №4: ул. Ковровская, 2.
Тел. 8 ̵ 988 ̵ 050 ̵ 26 ̵ 40
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА,
Лицензия ЛО ̵ 34 ̵ 01 ̵ 004048 от 19.12.2018г.

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