



Врачи Детской клинической стоматологической поликлиники № 2 придут на помощь юным волгоградцам и в праздничные дни, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт учреждения.

Так 31 декабря с 9-00 до 15-00 будет работать лечебно-профилактическое отделение (ЛПО) №1 по адресу ул.7-я Гвардейская, 19а и ЛПО №3 по адресу ул. Николя Отрады, 4а.

В первые дни нового года дежурные врачи смогут принять пациентов также с 9-00 до 15-00: 2 января — в ЛПО №1, а 3 января — ЛПО №3. С 9 января поликлиника работает в обычном режиме.

Напомним, Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2 — ведущее учреждение Волгограда и области по оказанию стоматологической помощи детям, в котором работает команда настоящих профессионалов. Специалисты поликлиники неоднократно были отмечены различными наградами.

ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2» является клинической базой ВолгГМУ. В кабинетах кафедры стоматологии детского возраста прием ведут профессор, доценты и ассистенты кафедры.

Специалистами поликлиники применяются инновационные методы диагностики и лечения. Все отделения оснащены современным оборудованием.

В учреждении ведет прием медицинский психолог. Он определит причины негативного поведения ребенка на приеме, усилит мотивацию ребенка к лечению и поможет справиться со страхом. Так же психолог объяснит родителям, как помочь доктору, даст совет как врачу и ребенку наладить контакт.

В поликлинике можно посетить ЛОР-врача, логопеда, записать ребенка на лечение зубов под наркозом и седацией закисью азота.

Справка:

ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2

Лечебно-профилактическое отделение №1: ул. 7-я Гвардейская, 19 а.

Тел. 8442 24-04-65, 23-00-22.

Лечебно-профилактическое отделение №2: ул. Ополченская, 43.

Тел. 8442 71-79-01

Лечебно-профилактическое отделение №3: ул. Николая Отрады, 4а.

Тел. 8442 52-60-37

Лечебно-профилактическое отделение №4: ул. Ковровская, 2.

Тел. 8 ̵ 988 ̵ 050 ̵ 26 ̵ 40

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА,

Лицензия ЛО ̵ 34 ̵ 01 ̵ 004048 от 19.12.2018г.



