Экология

Проект ООО «Газпром трансгаз Волгоград» стал лауреатом Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского

Экология 26.12.2019 13:55
516 0
26.12.2019 13:55


В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского». Традиционно Фонд имени В.И. Вернадского отметил значимые проекты в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, энерго- и ресурсосбережения, развития новых технологий в промышленности и энергетике, внедрения наилучших доступных технологий, формирования экологической культуры и развития экологического образования в интересах устойчивого развития на основе идей академика В.И. Вернадского.
В этом году в оргкомитет поступило более 100 заявок из 56 регионов Российской Федерации. Конкурс проводился в девяти номинациях: «Наука для экологии», «Инновационные экоэффективные технологии в промышленности и энергетике», «Экология в сельском хозяйстве», «Экопродукция», «Экологическое образование в интересах устойчивого развития», «Экология города», «Экология воды», «Окружающая среда в зеркале масс-медиа», «Социально-экологические инициативы», «Детско-юношеская национальная экологическая премия».
В этом году лидером по количеству призеров стала номинация «Социально-экологические инициативы». В ней были представлены сразу восемь победителей. Три из них – участники Фонда имени В.И. Вернадского, дочерние общества ПАО «Газпром». Оргкомитет конкурса отметил высокую экологическую значимость и эффективность проектов. 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» представило проект «День единых действий – Чистые берега», который направлен на реабилитацию природных объектов. Более 1000 работников Общества, сотрудников предприятий объединения «Газпром в Волгоградской области», волонтерские организации, представители районных администраций, школьники и местные жители стали участниками акции, которая прошла в Волгоградской, Воронежской и Ростовской областях. Совместными усилиями были очищены берега 15 водоемов трех областей России, было вывезено 68 кубических метров отходов.
Жюри конкурса высоко оценило проект компании. Это уже вторая подобная награда в копилке ООО «Газпром трансгаз Волгоград», сообщили ИА «Высота 102» в компании. 
В настоящее время в природоохранную деятельность вовлечены практически все сотрудники предприятия, которые принимают самое активное участие в решении экологических проблем, а система экологического менеджмента ООО «Газпром трансгаз Волгоград» сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 14001.
На фото: Кубок и диплом «Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского» проекту ООО «Газпром трансгаз Волгоград» вручают председатель фонда им. Вернадского Владимир Грачев (слева) и начальник Управления ПАО «Газпром» Александр Ишков (справа). Компанию представляет один из исполнителей проекта (в центре) -инженер отдела охраны окружающей среды и энергосбережения ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Андрей Немошкалов.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Жидкие пробиотики. Для борьбы с вирусами и простудой
Экология
26.12.2019 13:36
Экология 26.12.2019 13:36
267 0 Обсудить

0
Далее
Экология
20.12.2019 11:24
Экология 20.12.2019 11:24
3629 3 Обсудить

0
Далее
Экология
17.12.2019 18:13
Экология 17.12.2019 18:13
5479 12 Обсудить

0
Далее
Экология
16.12.2019 09:38
Экология 16.12.2019 09:38
5184 2 Обсудить

0
Далее
Экология
15.12.2019 15:01
Экология 15.12.2019 15:01
4001 2 Обсудить

0
Далее
Экология
15.12.2019 09:13
Экология 15.12.2019 09:13
5974 7 Обсудить

0
Далее
Экология
14.12.2019 16:26
Экология 14.12.2019 16:26
5770 11 Обсудить

0
Далее
Экология
11.12.2019 14:50
Экология 11.12.2019 14:50
3681 2 Обсудить

0
Далее
Экология
05.12.2019 16:26
Экология 05.12.2019 16:26
7660 3 Обсудить

0
Далее
Экология
04.12.2019 15:38
Экология 04.12.2019 15:38
2005 0 Обсудить

0
Далее
Экология
04.12.2019 11:11
Экология 04.12.2019 11:11
941 0 Обсудить

0
Далее
Экология
03.12.2019 12:17
Экология 03.12.2019 12:17
10163 9 Обсудить

0
Далее
Экология
02.12.2019 17:13
Экология 02.12.2019 17:13
13454 9 Обсудить

0
Далее
Экология
30.11.2019 23:58
Экология 30.11.2019 23:58
6880 7 Обсудить

0
Далее
Экология
29.11.2019 17:44
Экология 29.11.2019 17:44
1359 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:34
Волгоградцы спасли собаку-«космонавта»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:50
В Волгоградской области группа фальшивомонетчиков идет под судСмотреть фотографии
15:37
Магия чисел в жизни волгоградского бизнесаСмотреть фотографии
15:31
На Спартановке открыли новогоднюю елкуСмотреть фотографии
15:11
«Умный» детский сад с применением технологий Сбербанка заработал в СамареСмотреть фотографии
14:37
Олег Веретенников покинул волгоградский «Ротор-2»Смотреть фотографии
14:18
Новогодний праздник в волгоградском Кванториуме: празднично и познавательноСмотреть фотографии
13:55
Проект ООО «Газпром трансгаз Волгоград» стал лауреатом Национальной экологической премии имени В.И. ВернадскогоСмотреть фотографии
13:44
На Волжской ГЭС – новый директорСмотреть фотографии
13:26
Объект фигуранта дела о поджоге дома волгоградского губернатора проверят эксперты из СаратоваСмотреть фотографии
13:24
ЕвроХим и правительство Казахстана подписали Меморандум о сотрудничествеСмотреть фотографии
13:08
«Ростелеком» предоставил современные телекоммуникационные услуги плавучей атомной теплоэлектростанцииСмотреть фотографии
12:21
Депутаты и полицейские хотят «выкурить» волгоградцев из-под землиСмотреть фотографии
11:47
Жителям аварийного дома в Волгограде после публикации на «Высоте 102» подарили новогоднее чудоСмотреть фотографии
10:51
Новый год с новым главврачом начнет Михайловская районная больница в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:28
Волгоградский «Ротор» отправится в пятизвездочный турецкий отельСмотреть фотографии
10:14
В массовой аварии в центре Волгограда пострадали три человека (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:52
«Выздоравливайте побыстрее!»: компания РИТЭК подняла настроение маленьким пациентам Волгоградской детской больницы накануне Нового годаСмотреть фотографии
09:51
Волжские полицейские готовы заплатить 200 тысяч рублей за «Алексея Рудольфовича»Смотреть фотографии
09:32
В Волгоградской области пособие одиноким малоимущим увеличили на 6 рублейСмотреть фотографии
17:12
В Волгограде экс-сотруднику академии МВД дали 10 лет за инсценировку ДТПСмотреть фотографии
17:11
Волгоградская филармония приглашает на Рождественские концертыСмотреть фотографии
16:49
Монголия и Волгоград взялись за возрождение столицы Золотой ордыСмотреть фотографии
16:27
Волжский хочет выглядеть в пять раз старшеСмотреть фотографии
16:11
В Волгограде отреставрированную пожарную каланчу откроют после Нового годаСмотреть фотографии
15:44
«Как-то скромненько»: в Волгограде украшают главную новогоднюю елкуСмотреть фотографии
15:10
В Волгограде отогревают историческое здание заброшенного ЦУМаСмотреть фотографии
14:37
Волгоградский облсуд привлек ЦИК к спору о видео на избирательных участкахСмотреть фотографии
12:26
Аппарат губернатора Волгоградской области атаковали адепты движения «живых граждан СССР»Смотреть фотографии
12:13
В Волгоградской области осуждены браконьеры за убийство краснокнижных сайгаковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 