



В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского». Традиционно Фонд имени В.И. Вернадского отметил значимые проекты в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, энерго- и ресурсосбережения, развития новых технологий в промышленности и энергетике, внедрения наилучших доступных технологий, формирования экологической культуры и развития экологического образования в интересах устойчивого развития на основе идей академика В.И. Вернадского.

В этом году в оргкомитет поступило более 100 заявок из 56 регионов Российской Федерации. Конкурс проводился в девяти номинациях: «Наука для экологии», «Инновационные экоэффективные технологии в промышленности и энергетике», «Экология в сельском хозяйстве», «Экопродукция», «Экологическое образование в интересах устойчивого развития», «Экология города», «Экология воды», «Окружающая среда в зеркале масс-медиа», «Социально-экологические инициативы», «Детско-юношеская национальная экологическая премия».

В этом году лидером по количеству призеров стала номинация «Социально-экологические инициативы». В ней были представлены сразу восемь победителей. Три из них – участники Фонда имени В.И. Вернадского, дочерние общества ПАО «Газпром». Оргкомитет конкурса отметил высокую экологическую значимость и эффективность проектов.

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» представило проект «День единых действий – Чистые берега», который направлен на реабилитацию природных объектов. Более 1000 работников Общества, сотрудников предприятий объединения «Газпром в Волгоградской области», волонтерские организации, представители районных администраций, школьники и местные жители стали участниками акции, которая прошла в Волгоградской, Воронежской и Ростовской областях. Совместными усилиями были очищены берега 15 водоемов трех областей России, было вывезено 68 кубических метров отходов.

Жюри конкурса высоко оценило проект компании. Это уже вторая подобная награда в копилке ООО «Газпром трансгаз Волгоград», сообщили ИА «Высота 102» в компании.

В настоящее время в природоохранную деятельность вовлечены практически все сотрудники предприятия, которые принимают самое активное участие в решении экологических проблем, а система экологического менеджмента ООО «Газпром трансгаз Волгоград» сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 14001.

На фото: Кубок и диплом «Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского» проекту ООО «Газпром трансгаз Волгоград» вручают председатель фонда им. Вернадского Владимир Грачев (слева) и начальник Управления ПАО «Газпром» Александр Ишков (справа). Компанию представляет один из исполнителей проекта (в центре) -инженер отдела охраны окружающей среды и энергосбережения ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Андрей Немошкалов.



