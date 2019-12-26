Регоператор: осуществляем контроль за качеством выполнения услуг с помощью системы ГЛОНАСС





Специалисты ООО «Управление отходами - Волгоград» в реальном времени контролируют перемещение и качество работы перевозчиков, а также своевременный вывоз отходов, который препятствует возникновению несанкционированных свалок. Кроме того, система ГЛОНАСС позволяет проанализировать время перемещения мусоровоза по маршруту.

Как сообщили ИА «Высота 102» в компании регоператора, установленная система способствует улучшению экологической ситуации в регионе, что соответствует задачам национального проекта «Экология».

В ходе реализации новой реформы по обращению с ТКО в Волгоградской области региональный оператор приобрел современный автопарк высокоэффективной спецтехники. Закупленные мусоровозы на шасси SCANIA, MERSEDES, ISUZU и MITSUBISHI позволяют осуществлять работы в районах города с плотной жилой застройкой, узкими проездами и дорогами. Новый вид транспорта делает процесс погрузки быстрее. Современные мусоровозы соответствуют экологическому стандарту «Евро 5» и имеют систему нейтрализации выхлопных газов.

В компании считают, что логистика сбора и транспортировки ТКО при наличии спецтехники обеспечивает низкую себестоимость оказываемой услуги.



