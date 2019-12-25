Волгоградская филармония приглашает на Рождественские концерты

Культура 25.12.2019 17:11 Реклама
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25.12.2019 17:11 Реклама
Волгоградская филармония проводит праздничные концерты перед Рождеством каждый год. По русской народной традиции на Рождество и всю неделю после него принято веселиться: гулять, наряжаться, петь и поздравлять друзей. Святочная неделя не обходится без традиционных обрядов, среди которых выделяется действо колядования с хождением ряженых, пением колядок. По приметам, тех, кому спели колядки, ждет особенно удачный новый год, полный достатка и благополучия.
Атмосферу настоящего русского Рождества с его волшебством, играми и весельем на сцене Волгоградской филармонии создаст ансамбль песни «Царица» (руководитель Оксана Калинкина). Концерт «Рождественская сказка. Народные гуляния» состоится 6 января в 17:00 в ЦКЗ, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт филармонии.
А 7 января в 17.00 в ЦКЗ праздничный эстрадный концерт «Рождественские истории. Перезагрузка». В нем примут участие солисты филармонии Ева Керн, Наталья Долгалёва, Алексей Шапошников, Татьяна Клименко (TALI), Дмитрий Зарипов и группа «Странники». В новой позитивной праздничной программе прозвучат песни А. Зацепина, Ю. Антонова, Х. Хантера, Ю. Энтина, А. Эшпая и др.
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