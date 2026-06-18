



В 2026 году налогоплательщиков Волгоградской области ждут серьёзные перемены. Как разобраться во всех изменениях и воспользоваться положенными преференциями? На эти и другие вопросы в интервью ИА «Высота 102» ответила заместитель руководителя УФНС России по Волгоградской области Наталья Киргизова. Она рассказала, кому положены федеральные льготы в проактивном порядке, как изменятся суммы в платежках за автомобили и почему владельцам торговых центров стоит внимательно проверить перечень Комитета по управлению госимуществом.

– В конце 2025 года был принят Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации». Как его принятие отразится на налогоплательщиках-физических лицах в 2026 году?

– Основным новшеством, касающимся физических лиц, введенным Федеральным законом № 425-ФЗ, является введение с налогового периода 2022 года федеральных льгот по транспортному и земельному налогам для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей, указанных в подпунктах 9.1 – 9.5 п. 1 ст. 407 НК РФ, а также порядок применения указанных льгот. Ранее федеральные льготы данным категориям налогоплательщиков были предусмотрены только по налогу на имущество физических лиц.

– Влечет ли данное обстоятельство необходимость представления заявлений для получения этих налоговых льгот?

– Порядок предоставления налоговой льготы по транспортному и земельному налогам идентичен порядку предоставления налоговой льготы по налогу на имущество физических лиц. А именно, налоговая льгота может быть предоставлена на основании заявления налогоплательщика или в беззаявительном (проактивном) порядке.

Заявительный порядок подразумевает, что налогоплательщики, имеющие право на налоговую льготу, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право на льготу. Заявление о льготе и документы могут быть представлены в налоговый орган через МФЦ, через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Если документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют, в том числе не представлены налогоплательщиком, налоговый орган по информации, указанной в заявлении о льготе, запрашивает сведения, подтверждающие право на налоговую льготу, у органов и иных лиц, у которых имеются эти сведения.

В случае, если налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу, не представил в налоговый орган заявление о льготе или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с НК РФ и другими федеральными законами, начиная с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на налоговую льготу.

Поскольку налоговая льгота в соответствии с Федеральным законом № 425-ФЗ, введена с налогового периода 2022 года, налоговые органы Волгоградской области уже в конце 2025 года – 1 квартале 2026 года провели перерасчеты по всем налогам на имущество физических лиц в отношении соответствующих категорий налогоплательщиков с учетом оснований применения беззаявительного порядка такого перерасчета в соответствии с п. 8 ст. 362, п. 17.1 ст. 396, п. 10 ст. 408 НК РФ.

– В каком размере предоставляются льготы по транспортному и земельному налогам и налогу на имущество физических лиц для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей?

– По транспортному налогу – н<алоговая льгота в виде освобождения от налогообложения предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот (п. 2.3 ст. 361.1 НК РФ), за исключением легковых автомобилей, сумма налога в отношении которых исчисляется с учетом повышающего коэффициента 3 (т.е. легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов рублей), а также водных (за исключением моторных лодок) и воздушных транспортных средств. При этом, обратите внимание, ограничения по мощности льготируемого транспортного средства не предусмотрено.

По земельному налогу льгота предусмотрена в виде налогового вычета, уменьшающего налоговую базу (кадастровую стоимость). Согласно п. 5 ст. 391 НК РФ, налоговая база по земельному налогу для ветеранов и инвалидов боевых действий, участников СВО и членов их семей уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном, бессрочном, пользовании или пожизненном наследуемом владении указанных налогоплательщиков.

Уменьшение налоговой базы (налоговый вычет) производится в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика (п. 6.1 ст. 391 НК РФ). При этом налоговый вычет предоставляется вне зависимости от разрешенного или фактического использования земельного участка.

По налогу на имущество физических лиц – льгота предоставляется в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого в предпринимательской деятельности (п. 2 ст. 407 НК РФ). Подчеркну, что льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот. При этом налоговая льгота предоставляется в отношении (п. 4 ст. 407 НК РФ): квартира, часть квартиры или комната; жилой дом или часть жилого дома; гараж или машино-место.

Не предоставляется такая льгота в отношении торгово-офисных объектов, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в таких объектах налогообложения объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.

– Каким образом физическое лицо может узнать о своих налоговых льготах?

– На сайте Федеральной налоговой службы работает интернет-сервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». База этого интернет-сервиса формируется на основе информации о налоговых ставках и льготах, установленных законами субъектов РФ по транспортному налогу, а по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц – нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Здесь налогоплательщик сможет узнать какие льготы действуют в вашем конкретном городе, городском или сельском поселении.

Самый простой способ, чтобы узнать какие налоговые льготы налоговым органом уже применены, то есть уже учтены при расчете налогов физического лица, это воспользоваться сервисом ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Информация о налоговых льготах и объектах, к которым применена льгота, содержится в разделе «Льготы».

Также можно обратиться в отделения МФЦ Волгоградской области. Специалисты центров «Мои Документы» могут при необходимости помочь подать заявление на льготу.

Ну и конечно же можно обратиться в любую инспекцию ФНС на территории Волгоградской области. Инспектор расскажет какие льготы к вам уже применены, а какие нужно заявить.

– Какие еще новшества ждут в 2026 году налогоплательщиков-физических лиц, имеющих имущество на территории Волгоградской области?

– Да, изменения есть. И в текущем году они затронут транспортный налог и налог на имущество физических лиц. Так, транспортный налог будет исчисляться налоговыми органами Волгоградской области по новым ставкам, установленным Законом Волгоградской области 25.11.2024 № 90-ОД. Например, если ранее при исчислении транспортного налога за легковой автомобиль до 100 л.с. применялась налоговая ставка 9 рублей за 1 л/с, то за налоговый период 2025 год будет применена налоговая ставка 10, за легковой автомобиль свыше 100 л.с. до 150 л.с. будет применяться налоговая ставка – 23.

Но несмотря на увеличение налоговых ставок по транспортному налогу, они по-прежнему остаются ниже по сравнению с другими регионами Южного Федерального округа. Полную информацию о размерах налоговых ставок по транспортному налогу на территории Волгоградской области в налоговом периоде 2025 год можно узнать в сервисе на сайте ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

По налогу на имущество физических лиц еще с 1 января 2025 года законодательно была предусмотрена повышенная ставка 2% для объектов торгово-офисного назначения. Однако, для начала ее применения необходимо, чтобы уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации на соответствующий налоговый период был определен Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в пп. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ (далее – Перечень), в частности, административно-деловых центров, торговых центров (комплексов) и помещений в них.

Многими регионами – 42 региона – были утверждены такие Перечни в 2015-2017 годах и уже почти на протяжении 10 лет в данных регионах в отношении административно-деловых центров, торговых центров (комплексов) и помещений в них налог на имущество уплачивается по повышенной налоговой ставке (например, Нижегородская область, Москва, Санкт-Петербург, Рязанская, Саратовская, Самарская области и т.д.). На территории Волгоградской области впервые Перечень объектов торгово-офисного назначения был утвержден на налоговый период 2025 год Комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской области, за которым закреплены такие полномочия.

Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 НК РФ, в отношении которых на налоговый период 2025 года налоговая база определяется как кадастровая стоимость утверждён Приказом Комитета от 12.12.2024 № 61-н, опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации https://pravo.gov.ru и находится в общем доступе.

Таким образом, за налоговый период 2025 год на территории Волгоградской области впервые будет предъявлен налог на имущество физических лиц к уплате в отношении административно-деловых центров, торговых центров (комплексов) и помещений в них, включенных в Перечень, по повышенной налоговой ставке до 2%, вместо ранее применяемой не более 0,5%.

При этом для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы (УСН, АУСН, ПСН), на объекты торгово-офисной недвижимости, включенные в Перечень в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, налоговая льгота не распространяется. Если объект входит в Перечень, налог на имущество физических лиц уплачивается независимо от режима налогообложения.

– Вы несколько раз говорили о сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», расскажите, пожалуйста, подробнее об этом сервисе и о его возможностях. Сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в настоящее время является одним из самых востребованных среди налогоплательщиков, так как существенно упрощает взаимодействие граждан с налоговыми органами. Он предоставляет широкий спектр функциональных возможностей и позволяет управлять своими налоговыми обязательствами в удобном и доступном формате – в режиме онлайн.

Пользователи данного сервиса получают в электронном виде уведомления на уплату имущественных налогов физических лиц и НДФЛ без дублирования по почте, могут направлять обращения в налоговый орган в электронной форме, а также оперативно получать на них ответы.

В Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц граждане могут подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и приложить пакет подтверждающих документов в электронном виде (фотографии или сканированные копии документов) как с целью получения налоговых вычетов, так и с в связи с обязанностью ее представления. При заполнении налоговой декларации по форме 3-НДФЛ данные о налогоплательщике, содержащиеся в сервисе, вносятся автоматически. Дублировать декларацию и подтверждающие документы на бумажном носителе в этом случае не нужно. В сервисе можно отслеживать статус камеральной налоговой проверки представленной декларации, а в случае необходимости досылать недостающие документы. Все это значительно ускоряет процесс и снижает вероятность ошибок.

Также Личный кабинет налогоплательщика предоставляет возможность проверить актуальность сведений по принадлежащим объектам недвижимости, земельным участкам, транспортным средствам и является наиболее удобным способом уточнения информации о наличии задолженности по налогам и при необходимости ее уплаты в режиме онлайн различными способами.

Стоит отметить, что в сервисе реализован принцип экстерриториальности, то есть у пользователя имеется возможность получать широкий спектр услуг независимо от места нахождения и платить налоги в любой точке земного шара.

Кроме того, в разделе «Налоги» можно просматривать и оплачивать платёжные документы несовершеннолетнего ребенка всеми доступными инструментами оплаты. Специальная вкладка «Семейный доступ» в разделе «Профиль» позволяет направлять и отображать запросы на доступ к информации из личного кабинета несовершеннолетнего ребенка. Для того, чтобы воспользоваться этим функционалом, необходимо быть пользователями личного кабинета, как родителям, так и их детям.

– А что делать налогоплательщику, если проверив свои объекты, он обнаружил некорректную информацию или не согласен с тем, что отражается в его личном кабинете?

– Сведения об объектах вносятся в Личный кабинет налогоплательщика на основании сведений, полученных налоговыми органами от регистрирующих органов (Росреестра, ГИБДД МВД России, Гостехнадзора, ГИМС МЧС России и других регистрирующих органов.)

Проверка актуальности данных о своих объектах налогообложения, поступивших в налоговые органы (квартирах, жилых домах, земельных участках, транспортных средствах, дачах, гаражах и другой недвижимости), поможет избежать некорректного исчисления имущественных налогов.

При обнаружении некорректных сведений о характеристиках имущества, при наличии информации об имуществе, которого нет в собственности, либо отсутствии сведений об объектах собственности, необходимо направить обращение в налоговый орган.

Сделать это можно также через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц: для этого в разделе «Имущество» необходимо выбрать «Сообщить об ошибке» либо «Объект мне не принадлежит», а также через раздел сервиса «Обращения».

– Напомните, как получить доступ к Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц.

Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» осуществляется одним из трех способов. С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить регистрационную карту вы можете лично в любом налоговом органе России, независимо от места постановки на учет. При обращении в налоговый орган при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Получение доступа к сервису для лиц, не достигших 14 лет, осуществляется законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами) при условии предъявления свидетельства о рождении (иного документа, подтверждающего полномочия) и документа, удостоверяющего личность представителя. Если логин и пароль были Вами получены ранее, но Вы их утратили, следует обратиться в любой налоговый орган России с документом, удостоверяющим личность. Сервис предусматривает также возможность восстановления пароля с помощью электронной почты, указанной при регистрации

Также зайти в «Личный кабинет» можно и с помощью квалифицированной электронной подписи. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи должен быть выдан Удостоверяющим центром, аккредитованным Минцифры России и может храниться на любом носителе.

Кроме того, доступ в сервис «Личный кабинет» осуществляется с помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг.