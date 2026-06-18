



В Волгоградской области региональный комитет образования подвёл промежуточные результаты сдачи ЕГЭ в 2026 году. По информации властей, экзаменационная пора ещё далека до окончания, а количество школьников, набравших максимальный балл, уже достигло 56 человек.

- 26 выпускников получили высший балл по русскому языку. На максимум сдали основной экзамен ребята из школ Волжского (№36 и №12); Михайловки (№4, 5, 7, 10); Палласовки (№11), Елани (№1). В Волгограде 100 баллов по русскому языку получили выпускники школ №7, 17, 76, 81, 93; лицеев №3, 5, 8, 9; гимназий №1, 11, «Бизнес-гимназии», - сообщили в пресс-службе облкомобразования.

Особенно отличилась одна из учениц гимназии №1. Девушка набрала по 100 баллов по русскому языку и литературе.

Отметим, в предыдущий период власти уже сообщали о 27 ребятах, взявших высший бал по химии, истории и литературе. В целом же в 2026 году школьные экзамены экзамены сдадут 9,6 тыс. человек. В регионе ЕГЭ будет проходить до 9 июля.

Фото из архива ИА «Высота 102»