



Арбитражный суд Волгоградской области назначил дату судебного заседания по иску ФНС России в лице Межрайонной ИФНС России № 4 по Республике Башкортостан о признании банкротом АО «Приволжтрансстрой». По информации Арбитража, компания накопила задолженность по налогам в размере более 68 млн рублей.

– В результате неисполнения АО «ПТС» обязанности по уплате начислений по налоговым декларациям, представленным в налоговый орган, у последнего образовалась задолженность. Сумма задолженности по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды составляет 68 623 966,48 руб., в том числе: налог – 64 090 307,87 руб., пеня – 4 405 548,81 руб., штраф – 127 397,80 руб., государственная пошлина – 712 руб., – сообщили в арбитражном суде со ссылкой на поступившее исковое заявление ФНС.

В связи с указанными обстоятельствами налоговая служба и просит суд признать АО «Приволжтрансстрой» банкротом. Судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя к должнику назначено на 25 июня.

Напомним, что топ-менеджеры АО «Приволжтрансстрой» были задержаны в 2025 году по подозрению в совершении уголовного преступления. Так, в частности, до сих пор в столичном СИЗО содержатся гендиректор организации Александр Гаврюченков и его заместитель Сергей Одинев, подозреваемые в даче взятки в особо крупном размере.