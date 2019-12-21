В Волгограде прикрыли виртуальную ярмарку криминальных услуг

Расследования 21.12.2019 18:32
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21.12.2019 18:32
По решению суда в Волгограде закрыли интернет-площадку, где пользователи предлагали свои товары и услуги, зачастую криминального характера. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Центрального районного суда Волгограда, с иском в суд о признании информации, содержащейся на указанных ресурсах, незаконной, и распространение которой в РФ запрещено, обратился прокурор Волгограда.
Согласно материалам дела, в ходе мониторинга были выявлены сайты, на которых пользователи размещали информацию о товарах и услугах, заключали между собой сделки, осуществляли расчеты. Принцип работы интернет-площадок заключался в том, что пользователь вносит депозит и сообщает продавцу, что он пополнил свой счет. Продавец, видя, что у покупателя на счете есть деньги, выполняет условия договора. Покупатель получает товар и проверяет его. Если он доволен товаром, то просит гаранта перевести внесенный депозит продавцу на счет за его услуги.
К продаже здесь предлагали документы, в том числе паспорта, а также их копии, фальшивые купюры различного номинала, кредитные карты, услуги по взлому электронной почты и аккаунтов в социальных сетях, по обналичиванию денежных средств и прочее.
Вход на данные сайты был свободный, не требовал предварительной регистрации и пароля, поэтому любой пользователь интернета без какого-либо специального программного обеспечения мог ознакомиться с содержанием указанных страниц и скопировать информацию в электронном варианте.
Представитель надзорного ведомства утверждал, что информация, указанная на вышеуказанных сайтах, провоцирует граждан на незаконное приобретение документов, в том числе паспортов, а также их копий, фальшивых купюр различного номинала, кредитных карт, услуг по взлому электронной почты и аккаунтов в социальных сетях, по обналичиванию денежных средств и прочее. Также сведения, размещенные на указанных сайтах, вводят в заблуждение неопределенный круг лиц относительно возможности и допустимости приобретения данных товаров и услуг, поскольку не содержат указаний на противоправность данных действий и установленную законом ответственность в случае их совершения. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.
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