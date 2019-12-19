







В библиотеке имени Горького сегодня организованно собрались представители власти, ОНФ, журналисты, политологи, представители общественных организаций. После совместного просмотра большой пресс-конференции Владимира Путина состоится общественная дискуссия. Планируется обсудить основные вопросы, затронутые во время встречи президента с представителями СМИ.

Трансляция в прямом эфире 15-й ежегодной пресс-конференции президента России началась в 13.00 по волгоградскому времени.



















