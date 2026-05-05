 В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права
Правительство утвердило поправки, которые меняют порядок проведения экзаменов на водительские права. Как сообщило РИА Новости с ссылкой на соответствующие документы, новые правила заработают с марта 2027 года.  Теперь практическое...
 В России запретили использовать ИИ-изображение людей в агитации
Использование в предвыборной агитации изображений людей, сгенерированных искусственным интеллектом, запрещено. Соответствующий закон подписал 2 мая президент РФ Владимир Путин.  Изменения коснуться закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права...
Министра спорта России Дегтярева впечатлил волгоградский «Юный ястреб»

Политика 05.05.2026 19:31
05.05.2026 19:31


В Волгоград сегодня, 5 мая, с рабочим визитом прибыл министр спорта России. Как сообщает ИА «Высота 102», в рамках поездки Михаил Дегтярев посетил совместно с губернатором Андреем Бочаровым главную высоту России – Мамаев курган, побывал в оборонно-спортивном лагере «Авангард», где принял участие в открытии плавательного бассейна. 

На Мамаев курган глава Минспорта направился сразу по прилете в Волгоград. Здесь Михаил Дегтярев отдал дань уважения защитникам Отечества и возложил цветы к Вечному огню в зале Воинской Славы, к могиле Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова и к малой братской могиле. 



Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, министр спорта оставил запись в книге Почетных гостей на Мамаевом кургане:

– Спасибо дедам и прадедам за Победу! Слава Народу-Победителю! Сохраним память о Подвиге вечно… 

После Мамаева кургана Андрей Бочаров и Михаил Дегтярев отправились в Заволжье, где министр лично ценил развитие центров «Юный ястреб» и «Авангард». Сегодня в «Авангарде» открылся 25-метровый бассейн. 


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров озвучил Михаилу Дегтяреву планы дальнейшего развития «Юного ястреба». Напомним, что в настоящее время здесь продолжается возведение закрытого тира, углубленного командного пункта, центра для обучения «Гонкам дронов» и других объектов. Центр уже стал объектом для проведения мероприятий федерального уровня. К примеру, именно здесь несколько лет подряд проходит всероссийский финал игры «Зарница 2.0». В целом участниками смен уже стали более 30 тысяч детей из разных регионов страны. в 2025-2026 годах пополнился учебными классами по снайпингу для высокоточной стрельбы по мелким мишеням, по полевой VR-медицине, применению подводных дронов; симулятором операции на СВО при штурме Суджи в марте 2025 года; форум-центром.


– Я под впечатлением: это очень хороший проект. И самое главное здесь – забота о подрастающем поколении. Опыт Волгоградской области заслуживает того, чтобы распространять его на всю страну. Помимо спорта особое внимание уделяется военно-технической подготовке учащихся, патриотической составляющей. Подход очень правильный: Андрей Иванович по-хозяйски стянул сюда возможные программы. Мы будем и дальше поддерживать развитие уникального центра «Юный ястреб», – сказал по итогам визита в «Юный ястреб» министр спорта России.

Фото: администрация Волгоградской области 

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгограда и области»

05.05.2026 19:31
Политика 05.05.2026 19:31
