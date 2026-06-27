



Колесо обозрения в Центральном парке культуры и отдыха обрастает металлическим «скелетом». Несмотря на вес конструкций, специалисты выполняют на объекте поистине тонкую работу.

Сейчас в парке установили шесть из 34 радиальных элемента, которые составят кольцо диаметром 113 метров.

– Для монтажа радиальных элементов в первую очередь специалисты устанавливают временные спицы – они выполняют функцию «скелета». Сейчас смонтированы две такие спицы. Далее подрядчик крепит к ним сам радиальный элемент, после чего центральный вал и деталь окружности соединяют при помощи вантов, выполненных из стали и покрытых защитной полимерной оболочкой, – рассказали о технологическом процессе в пресс-службе парка. – Только одну радиальную деталь будут удерживать до 4 таких вант, каждая длиной 48 метров. По завершении монтажа всей окружности временные спицы будут демонтированы.





Традиционные спицы на 120-метровом колесе будут заменены вантами, что позволит снизить общий вес конструкции и эксплуатировать аттракцион в любую погоду. Выбранный тип конструкции оправдан не только с технической точки зрения: ванты придадут гигантской конструкции внешней легкости и воздушности.

Отметим, что открыть «Звезду Сталинграда» в ЦПКиО планируют уже в этот теплый сезон. Волгоградцам предложат на 23 минуты оторваться от земли, увидев необыкновенные пейзажи Волго-Ахтубинской поймы, а также захватывающие виды Мамаева кургана.

Фото Андрея Поручаева