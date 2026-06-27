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Общество

Прокуратура открыла горячую линию после ракетного удара по Волгограду

Общество 27.06.2026 08:45
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27.06.2026 08:45


Горячую линию после ночной ракетной атаки организовали в прокуратуре Волгоградской области.

Сегодня ночью в результате атаки ВСУ на территории региона повреждены объекты одного из предприятий в Волгограде, есть пострадавшие, – напомнили в надзорном ведомстве. – Прокуратура Волгоградской области контролирует соблюдение прав пострадавших. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания помощи гражданам.

Оставить свою жалобу или максимально быстро получить юридическую помощь волгоградцы могут, позвонив по телефону +7-960-892-10-20.

Сегодня ночью ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию в Краснооктябрьском районе Волгограда. Пострадали десять человек – по словам врачей, их жизнь находится вне угрозы. Подробнее обо всем рассказали в отдельном материале.

Фото Андрея Поручаева 

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