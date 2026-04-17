Вице-премьер Патрушев прибыл с рабочим визитом в Волгоград

В Волгоград сегодня, 17 апреля, с рабочим визитом прибыл заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев. Как сообщает ИА «Высота 102», в администрации региона он провел совещание по подготовке и проведению весенних полевых работ в 2026 году. Губернатор Андрей Бочаров доложил о плановом прохождении весенней полевой кампании в регионе.

– Весенняя посевная кампания в Российской Федерации набирает обороты. Посевная площадь в 2026 году по планам должна составить 83 миллиона гектаров. В том числе под озимые в прошлом году было засеяно около 20 миллионов гектаров. Итоги недавнего мониторинга подтвердили, что в нормальном состоянии находятся 97% посевов. Это превышает средние значения за пять лет. Площадь под яровыми культурами составит порядка 56 миллионов гектаров. В том числе почти на 700 тысяч гектаров увеличиваются посевы зерновых. Также на 300 тысяч гектаров должны вырасти площади под масличными, – сказал, открывая совещание Патрушев.

Вице-премьер акцентировал внимание на том, что регионам важно обеспечить исполнение утвержденной структуры посевных площадей. От этого во многом зависит баланс спроса и предложения на внутреннем рынке продовольствия.

По словам Патрушева, на сегодня в полях работают уже аграрии половины субъектов Российской Федерации: яровой сев проведен на площади 2,7 млн гектаров. Подкормка затронула свыше 12 млн гектаров озимых. Состояние этих культур вице-премьер поручил держать на отдельном контроле.


Андрей Бочаров доложил о выполнении регионом поставленных руководством страны планов по обеспечению продовольственной безопасности:

– Исходя из стоящих перед Волгоградской областью задач и складывающихся погодных условий, к весеннему севу регион приступил в первой декаде апреля. В настоящее время полевые работы развернуты на всей территории Волгоградской области и в целом проходят в графике. Под урожай 2026 года в Волгоградской области сформирована прогнозная структура посевных площадей в объеме 3,4 млн га, что является рекордным показателем для Волгоградской области за последние 30 лет. Озимый зерновой клин, основа урожая, посеян на площади 1,5 млн га. 97% посевов – в хорошем и удовлетворительном состоянии. Весной текущего года общая посевная площадь под яровые культуры на территории Волгоградской области запланирована на уровне 1,9 млн гектаров. Сев яровых культур проходит в плановом порядке.

В хозяйствах Волгоградкой области сформированы нормативные запасы семян, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, поставки которых продолжаются без перебоев. Об этом также сообщил Патрушеву губернатор Бочаров.

– Имеющиеся в регионе ресурсы, серьезный уровень господдержки, опыт и высокий профессионализм сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области позволят Волгоградской области в полном объеме выполнить стоящие перед нами задачи, – заверил Андрей Бочаров. 

