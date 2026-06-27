



Ракетную атаку, во время которой пострадали десять человек, расследуют сотрудники Следственного комитета России.

– Следователи СК России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Курской, Белгородской, Волгоградской областей и ЛНР, – сообщили в пресс-службе СК России.

В Волгограде целями ракет стало одно из предприятий Краснооктябрьского района: пострадали десять человек. В Курской области из-за очередной атаки беспилотников в больницу попали два человека. Из-за ударившего по территории коммерческого объекта в Белгородской области ранен мужчина. В Луганской народной республике два человека погибли, еще четверо получили ранения после атак смертоносных летательных аппаратов.

Что известно о ракетном ударе в Волгоградской области, рассказали в отдельном материале.

Фото Андрея Поручаева