В центре Волгограда отменили дискотеку для выпускников





Дискотеку для выпускников отменили в Волгограде из-за обещанной синоптиками непогоды.

Встречу вчерашних школьников, получивших долгожданный аттестат, планировали провести в амфитеатре на нижней террасе набережной. Однако надвигающаяся стихия внесла коррективы в озвученные прежде планы.

– В связи с неблагоприятными погодными условиями организаторы решили отменить мероприятие, – предупредили волгоградцев в пресс-службе мэрии.

О ливнях, сильных дождях с грозами, градом и штормовым ветром до 25 м/с специалисты волгоградского ЦГМС предупредили жителей региона накануне. Правда, по словам синоптиков, задержаться в регионе осадки должны были только лишь до сегодняшнего утра.

Фото Павла Мирошкина