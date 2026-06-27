Волгоградский памятник Александру Невскому обретет бронзовый щит





Изготовленный из бронзы Александр Невский вернется в центр Волгограда с щитом. Важную для скульптуры деталь отольют на комбинате «Лит Арт» в Жуковском.

– Памятник уже привезли на комбинат. В первую очередь его предстоит очистить от накопившейся грязи, – рассказывает скульптор Сергей Щербаков. – После его затонируют, сделают щит, который, на мой взгляд, необходим защитнику. Я в свою очередь буду контролировать процесс реставрации и вносить необходимые коррективы при монтаже.

Фигуру небесного покровителя Волгограда сняли с постамента на уходящей неделе. Семиметровую композицию погрузили в заранее сваренный каркас и увезли в Подмосковье на масштабные «омолаживающие процедуры». После обновления памятник вновь вернется в центр города, однако займет новое место, подвинувшись ближе к храму.

– Как именно он встанет на новом месте, я пока точно не знаю. Однако для того, чтобы композиция не потеряла своей целостности и первоначального замысла, она должна быть обращена к площади Павших Борцов. Еще одно важное условие – обзор как минимум с трех точек. Справа, слева и с фаса, - говорил корреспондентам ИА «Высота 102» Сергей Щербаков.

Фото Андрея Поручаева