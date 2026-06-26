Верховный суд РФ подтвердил приговор агенту СБУ Дубскому





Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения приговор Евгению Дубскому, признанному виновным в государственной измене и незаконном обороте оружия. Как сообщает ИА «СарИнформ», апелляционная жалоба осужденного отклонена, и он продолжит отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установлено следствием, осенью 2023 года Дубский передал представителям спецслужб Украины схему здания одного из оборонных предприятий, а также информацию о его персонале. Кроме того, по заданию кураторов он осуществлял наблюдение за командирами воинской части, дислоцированной в Саратовской области.

В июне 2024 года злоумышленник участвовал в транспортировке оружия и боеприпасов. По указанию СБУ он доставил груз из Новороссийска в город Энгельс Саратовской области. Вскоре после завершения этой операции Дубский был задержан сотрудниками УФСБ по Саратовской области.

В сентябре 2025 года суд признал Дубского виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена) и пунктам «а» и «в» части 5 статьи 222 УК РФ (незаконный сбыт оружия и боеприпасов). Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы сроком на 1,5 года.

Осужденный предпринял несколько попыток обжаловать приговор, в том числе обратившись в Верховный суд. Однако, рассмотрев доводы жалобы, судебная коллегия не усмотрела оснований для смягчения наказания или пересмотра дела.

Приговор в отношении Евгения Дубского вступил в законную силу. Ранее осужденный уже отбывает наказание в колонии строгого режима, и дальнейшее обжалование решения Верховного суда российским законодательством не предусмотрено.

Фото: Верховный Суд России