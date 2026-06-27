



В Волгоградской области в самом разгаре сезон аллергии. На прочность жителей с хроническим заболеванием проверяют пылящие сорняки, злаки и полынь.

Еще в начале мая горожане схватились за платки и антигистаминные препараты, безо всяких календарей узнавая о начале пыления березы. К концу июня этот мощный аллерген сошел на нет, уступив место злаковым травам и сорнякам. Судя по карте «Яндекса», травы вмешались в планы жителей как самого Волгограда, так и районов области – в эти дни регион находится в зоне высокой активности аллергенов.





Слезы на глазах волгоградских аллергиков могут появиться и из-за разрастающейся полыни. Ее цветение затрагивает не только волгоградцев, но также жителей Дубовки и Средней Ахтубы.

– Аллергики со стажем порядок действий знают уже назубок. А вот людям, которым не диагностировали аллергию, стоит записаться на прием к врачу. В первую очередь их должны насторожить регулярно повторяющиеся симптомы простуды без температуры, – отмечала в беседе с корреспондентами аллерголог-иммунолог Элеонора Белан.

Фото из архива V102.ru, скриншот карты "Яндекс.Погода"