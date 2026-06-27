Коварный рикошет оставляет без очков молодёжку «Ротора»





После паузы, вызванной учебным процессом, возобновились матчи Дивизиона Б Молодёжной футбольной лиги. В Подольске в рамках 13‑го тура «Витязь‑М» на своём поле одолел волгоградский «Ротор‑М» с минимальным счётом – 1:0.

Хозяева подошли к встрече в неплохой игровой форме: в пяти последних матчах «Витязь‑М» дважды сыграл вничью и одержал две победы, разгромив СКА‑Хабаровск и «Кировец» со счётом 3:0. «Ротор‑М», напротив, демонстрировал нестабильные результаты: из пяти игр лишь одна победа (5:0 над «Арсеналом»), и поражения от «Кировца» (0:2), «Ленинградца» (1:3) и «Балтики» (0:1).

История личных встреч также не давала волгоградцам повода для оптимизма: в сезоне 2024/25 «Ротор‑М» дома сыграл с «Витязем» вничью (1:1), а в гостях уступил со счётом 0:4.

Начало матча осталось за гостями: первые 15 минут инициатива принадлежала сине-голубым. На 15‑й минуте Михаил Семененко имел реальную возможность открыть счёт – он должен был замыкать прострел Михалиса Кюрджиева, но не сумел качественно обработать мяч.

После этого эпизода хозяева выровняли игру и постепенно отодвинули её от собственных ворот. Ключевым стал эпизод на 34‑й минуте: после отскока мяча на половине поля «Ротора» первым к нему успел полузащитник «Витязя‑М» Артём Василик. Он нанёс дальний удар, и после рикошета счёт был открыт – 1:0 в пользу подольчан. Вратарь волгоградцев Александр Прохоров видел момент удара и был готов к отражению, но мяч предательски изменил траекторию и влетел в сетку.

Первый тайм в целом прошёл в равной борьбе: обе команды имели подходы к воротам, но больше отличиться никому не удалось.

Во втором тайме волгоградский клуб заметно прибавил в активности и настойчиво искал возможность отыграться. Однако подвела реализация: на 52‑й минуте Даниил Града с пяти метров не сумел поразить ворота. Чуть позже, на 63‑й минуте, Денис Гречишкин едва не замкнул прострел с линии вратарской – игроку не хватило пары сантиметров, чтобы переправить мяч в сетку.

Главный тренер «Ротора‑М» Денис Снимщиков после матча прямо обозначил главную проблему команды:

– Получили необязательный гол с рикошета. В конце первого тайма перехватили инициативу, должны были забивать и выигрывать, но опять наша беда – не можем забить. Много над этим работаем: имеем хорошие подходы, но есть проблемы с завершением атак. Наверное, надо больше работать: не три момента создавать или четыре, а десять, тогда, может быть, забьём.

Слова наставника точно отражают суть матча: волгоградцы владели инициативой во второй половине встречи, создавали моменты, но так и не смогли конвертировать преимущество в голы. Минимальная победа «Витязя‑М» стала следствием и удачного эпизода, и системной проблемы гостей в реализации.

«Витязь-М» (Подольск) – «Ротор-М» (Волгоград) – 1:0 (1:0).

26 июня. Подольск. Стадион «Труд». Количество зрителей: 80.

Судьи: Кирилл Сергеев (Шебекино), Кирилл Носов (Москва), Тимур Измайлов (Москва).

«Витязь-М»: Чупурин, Шерифов, Шихмуратов, Ситников, Пыхтин (Травкин, 90), Бутринов, Киселев (Тюрин, 86), Василик, Пужалин (Козлов, 82), Парфиров, Данюк.

«Ротор-М»: Прохоров, Кашлев, Петрунькин, Тарчоков (Кадралиев, 60), Суров (Закиров, 68), Кычанов, Кюрджиев (Гречишкин, 60), Града (Журавский, 69), Слепужников, Семененко (Володин, 77), Кувакин.

Голы: Василик, 34 (1:0).

Предупреждён: Ситников, 28 (срыв перспективной атаки).

Следующий матч «Ротор‑М» проведёт 3 июля в рамках 14‑го тура – в гостях против ФК «СКА‑Хабаровск‑М».

Александр Веселовский

Фото СК «Ротор»