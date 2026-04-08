



В Волгоградской области первый кандидат подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России», которое партия проводит для формирования списка кандидатур и последующего выдвижения в депутаты Государственной Думы ФС РФ IX созыва. 7 апреля соответствующее заявление написал депутат ГД действующего созыва Евгений Москвичев.

– Для меня сегодня действительно важное событие. В третий раз я подаю документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» – на право избираться депутатом от Волгоградской области, – подчеркнул парламентарий.

Евгений Москвичев также обратил внимание, что в том числе и отлаженная работа представителей региона в Госдуме помогает субъекту взять хороший темп обновления общественного транспорта, приводить в порядок дороги, а также реализовывать мега-проекты. В числе последних — строительство обхода Волгограда, о котором областной центр мечтал более полувека.

Отметим, приём заявлений от кандидатов в депутаты продолжится до 30 апреля. Проголосовать за партийных выдвиженцев все граждане могут с 25 по 31 мая в электронном виде на сайте «ЕР», пройдя авторизацию через «Госуслуги».

