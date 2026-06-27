



Суббота, 27 июня, станет в Волгоградской области днем трезвости. Запрет на продажу алкоголя будет действовать во всех магазинах региона.

«Сухой закон» объявили из-за празднования Дня молодежи. В течение всего дня жители не смогут разжиться ни крепкими спиртными напитками, ни пивом. Для продавцов, которые решат обойти ограничения и продать горячительное из-под полы, предусмотрена административная ответственность.

Запрет не распространяется на кафе, рестораны и бары. Напитки из барной карты сотрудники заведений смогут предложить всем совершеннолетним посетителям.

Фото Геннадия Гуляева