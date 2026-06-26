Главное

АО «Волгоградоблэлектро» представило более 130 карьерных возможностей на Всероссийской ярмарке вакансий Мастерство вне конкуренции: сотрудники ВТЗ подтвердили класс на чемпионате профессионалов «Мы ведь уже проходили это с гречкой»: волгоградцы высказались об искусственном ажиотаже на заправках Одни просят посадить, другой – оправдать: облсуд в Волгограде решит судьбу осужденного главы Ивана Геля Бочаров и митрополит Феодор приняли участие в закладке камня на месте будущего просветительского центра

Актуально

«Никогда не говорили о своей боли»: как простые воспитатели из Сталинграда отстраивали город после войны

На руинах родился новый город: как архитектор Василий Симбирцев возрождал выстоявший в войне Сталинград

«Где-то в толще грунта до сих пор существует его прежняя версия»: краевед раскрыл малоизвестную историю Астраханского моста

Федеральные новости

Федеральные новости
 Верховный суд РФ подтвердил приговор агенту СБУ Дубскому
Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения приговор Евгению Дубскому, признанному виновным в государственной измене и незаконном обороте оружия. Как сообщает ИА «СарИнформ», апелляционная жалоба осужденного отклонена, и он...
Федеральные новости
 В Крыму и Севастополе введен режим ЧС
В Республике Крым и городе Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил 26 июня глава республики Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.   – Сегодня с 13:00 вводится...
Общество

В Волгограде на учениях отразили попытку захвата объекта ВДСК диверсантами: как это было

Общество 26.06.2026 21:20
0
26.06.2026 21:20


Сегодня, 26 июня, в районе одного из шлюзов Волго-Донского канала под Волгоградом раздавались звуки автоматных очередей и взрывов. О том, что на ВДСК будет шумно, местных жителей и дачников предупредили заранее. Здесь прошли межведомственные учения по обезвреживанию и уничтожению групп диверсантов, которые, по легенде, захватили пункт управления шлюзовыми воротами и нефтеналивной танкер. 

В учениях приняли участие сотрудники силовых структур, региональных управлений ФСБ, МЧС, МВД, Росгвардии, Волгоградского линейного УМВД на транспорте, военные, муниципальные службы. В контртеррористической операции были задействованы взрывотехники-водолазы ОМОН «Сталинград» Росгвардии, снайперы и саперы, национальная служба санитарной авиации Ростеха, а также десятки единиц различной техники, в том числе спецкатеры и буксировочные суда.


По легенде, в Волгоградскую область с территории государства, использующего террористические методы, проникли хорошо обученные члены диверсионно-разведывательной группы, планировавшие уничтожение объектов стратегической инфраструктуры, а именно – гидротехнического сооружения Волго-Донского канала. Такие объекты считаются наиболее уязвимыми, так как последствия в случае успешного выполнения вражеского замысла для экономики и социальной сферы могли быть катастрофическими. 


Повреждение шлюза могло привести к нарушению логистической транспортной цепочки между двумя морями и в буквальном смысле остановке судоходства.  



Проверка готовности спецслужб к предотвращению подобных событий  была главной целью прошедших учений. Согласно легенде, одна из групп диверсантов захватила гидроузел с целью его подрыва. О подозрительных людях на лодке, которые двигались к шлюзовым воротам, сообщил в полицию бдительный сторож одного из СНТ, располагающихся на берегу Волго-Донского канала. Однако диверсантам уже удалось захватить пункт управления воротами и шлюзовую камеру, уничтожив сотрудников охраны. Тем временем к шлюзам приближался нефтеналивной танкер, которым управляли сообщники членов ДРГ, сумевшие подменить команду судна еще в соседнем с Волгоградской областью регионе. 


Времени было в обрез. В кратчайшие сроки на левом берегу канала развернули штаб по руководству операцией по обезвреживанию ДРГ. На место прибыли сотрудники спецслужб, военные с техникой, причалили катера с огневыми расчетами и водолазами-саперами. Группа захвата, не дав противнику опомниться, проникла на захваченный пункт управления воротами. Часть диверсантов была уничтожена, оставшихся обезвредили. Однако при осмотре машинного отделения выяснилось, что оно заминировано. Взрывное устройство извлекли саперы, и оно было подорвано тут же, на месте. 




Но при осмотре подводной части шлюзовых ворот  взрывотехники-водолазы ОМОН «Сталинград» Росгвардии обнаружили еще одну мину, закрепленную на магните к нижней створке. И эта опасность в результате ювелирной работы спецов была устранена. 


Однако оставалась еще одна угроза – захваченный танкер. В результате доразведки с применением беспилотников удалось обнаружить место нахождения диверсантов на судне. Группа захвата действовала молниеносно. На экстренный штурм танкера и обезвреживание диверсантов ушли считанные минуты. Но моторный отсек танкера в результате подрыва вышел из строя, и судно оказалось полностью обездвиженным. 



На помощь танкеру выдвинулся тягач, который отбуксировал поврежденное судно для дальнейшего обследования. Казалось бы, операция успешно закончилась. Однако, как оказалось, противник предусмотрел еще один сценарий нападения на танкер. Сообщники диверсантов предприняли мощную  атаку на танкер – как с воздуха с помощью дронов, так и на воде, запустив в направлении судна безэкипажные катера, начиненные взрывчаткой. 


Почти все смертоносные дроны и БЭКи были уничтожены огневыми мобильными группами с берега и с военного катера. Однако одному безэкипажному катеру все-таки удалось протаранить танкер. В результате произошло возгорание с разливом нефтепродуктов. А один из военных получил тяжелую минно-взрывную травму.



Раненный был извлечен из воды и в срочном порядке эвакуирован вертолетом национальной службы санитарной авиации Ростеха в одну из больниц Волгограда. А тем временем пожарные приступили к своей работе по ликвидации возгорания. Огненный очаг залили  пеной  с катера «Гаситель» муниципальной службы спасения Волгограда и пожарные расчеты с берега. А на водной территории, где произошел излив нефтепродуктов, развернули боновые ограждения для сбора и последующей утилизации опасного для экологии вещества. 


Главная часть операции по обезвреживанию ДРГ на этом была закончена. Но у сотрудников спецслужб работа только начиналась. Им предстояло выяснить все о личностях захваченных диверсантов, нюансы их подготовки  на территории Украины. Оказалось, что диверсанты перед проведением операции по захвату пункта управления шлюзом и нефтяного танкера маскировались под видом отдыхающих на берегу Волго-Донского канала, собирая тем временем информацию об объектах перед нападением и готовя схроны с оружием и боеприпасами. 




Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», в оперативном штабе позитивно оценили прошедшие учения, заявив о достижении задач и целей операции в полном объеме. 

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.06.2026 21:20
Общество 26.06.2026 21:20
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2026 20:24
Общество 26.06.2026 20:24
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2026 19:55
Общество 26.06.2026 19:55
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2026 19:14
Общество 26.06.2026 19:14
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2026 17:57
Общество 26.06.2026 17:57
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2026 16:46
Общество 26.06.2026 16:46
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2026 15:03
Общество 26.06.2026 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2026 14:11
Общество 26.06.2026 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2026 13:56
Общество 26.06.2026 13:56
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2026 13:28
Общество 26.06.2026 13:28
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.06.2026 13:24
Общество 26.06.2026 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2026 12:56
Общество 26.06.2026 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2026 12:49
Общество 26.06.2026 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2026 12:05
Общество 26.06.2026 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2026 11:23
Общество 26.06.2026 11:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:20
В Волгограде на учениях отразили попытку захвата объекта ВДСК диверсантами: как это былоСмотреть фотографии
21:05
Горьковский в Волгограде остался без интернета из-за неведомой аварииСмотреть фотографии
20:51
«Давай бегом оттуда!»: на юге Волгоград вспыхнул оставленный людьми домСмотреть фотографииCмотреть видео
20:24
В Госдуму внесен законопроект о введении смертной казни для коррупционеровСмотреть фотографии
19:55
Чадящий во Фролово завод наказали за задержку зарплаты 315 рабочимСмотреть фотографии
19:14
«Пару дней занятий на симуляторе показывают, что все возможно»: волгоградец с позывным «Кощей» возглавил расчет БпЛАСмотреть фотографииCмотреть видео
18:33
Борьба в разгаре: Кубок России по гребле на байдарках и каноэСмотреть фотографии
17:58
АО «Волгоградоблэлектро» представило более 130 карьерных возможностей на Всероссийской ярмарке вакансийСмотреть фотографии
17:57
Волгоградские студенты мечтают об эстакаде на сваях, кофейне на Волге и «островке» с Wi-FiСмотреть фотографии
17:45
Силовики успешно ликвидировали условных террористов на ВДСКСмотреть фотографии
16:46
Волгоградцев просят отказаться от поездок в МолдавиюСмотреть фотографии
16:15
Волгоградка на видео рассказала, как мошенники три дня держали ее на крючкеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:54
Верховный суд РФ подтвердил приговор агенту СБУ ДубскомуСмотреть фотографии
15:47
Под Волгоградом задержали подозреваемого в стрельбе по людям из-за дорожного конфликтаСмотреть фотографии
15:03
Под Волгоградом СК уличил заведующую детсадом в фиктивном трудоустройстве родственникаСмотреть фотографии
15:01
«Поливали с автолестницы»: в Волжском пожар на балконе 9 этажа залили водойСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
Билайн запустил умный поиск в мобильном приложенииСмотреть фотографии
14:11
Рожденная в волгоградском парке альпака вышла к людямСмотреть фотографии
14:02
В Крыму и Севастополе введен режим ЧССмотреть фотографии
13:56
Под Волгоградом на федеральной трассе «Лада» протаранила пешеходаСмотреть фотографии
13:28
Фонтан «Детский хоровод» обеспечат электроэнергией в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:24
«Поймать не смогли. Ускакала»: косуля совершила опасный забег по центру ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:20
«Красный октябрь» трудоустроит 60 подростков на время летних каникулСмотреть фотографии
12:56
Штормовой фронт вновь надвигается на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:49
Суд отправил в СИЗО рецидивиста, пытавшегося сжечь бабушку под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:05
В Волгоградской области опровергли фейк о 5-литровых лимитах на АЗССмотреть фотографии
11:47
Грузовик на ул. Шурухина в Волгограде мог вспыхнуть из-за бензина в кузовеСмотреть фотографии
11:47
Неуступчивый водитель устроил ДТП со столбом и тремя пострадавшими в ВолжскомСмотреть фотографии
11:42
Сады Придонья планируют собрать рекордный урожай вишниСмотреть фотографии
11:25
5 лет взаперти: в Саратове мать превратила жизнь 16-летней дочери в клеткуСмотреть фотографии
 