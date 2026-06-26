



Сегодня, 26 июня, в районе одного из шлюзов Волго-Донского канала под Волгоградом раздавались звуки автоматных очередей и взрывов. О том, что на ВДСК будет шумно, местных жителей и дачников предупредили заранее. Здесь прошли межведомственные учения по обезвреживанию и уничтожению групп диверсантов, которые, по легенде, захватили пункт управления шлюзовыми воротами и нефтеналивной танкер.

В учениях приняли участие сотрудники силовых структур, региональных управлений ФСБ, МЧС, МВД, Росгвардии, Волгоградского линейного УМВД на транспорте, военные, муниципальные службы. В контртеррористической операции были задействованы взрывотехники-водолазы ОМОН «Сталинград» Росгвардии, снайперы и саперы, национальная служба санитарной авиации Ростеха, а также десятки единиц различной техники, в том числе спецкатеры и буксировочные суда.





По легенде, в Волгоградскую область с территории государства, использующего террористические методы, проникли хорошо обученные члены диверсионно-разведывательной группы, планировавшие уничтожение объектов стратегической инфраструктуры, а именно – гидротехнического сооружения Волго-Донского канала. Такие объекты считаются наиболее уязвимыми, так как последствия в случае успешного выполнения вражеского замысла для экономики и социальной сферы могли быть катастрофическими.





Повреждение шлюза могло привести к нарушению логистической транспортной цепочки между двумя морями и в буквальном смысле остановке судоходства.









Проверка готовности спецслужб к предотвращению подобных событий была главной целью прошедших учений. Согласно легенде, одна из групп диверсантов захватила гидроузел с целью его подрыва. О подозрительных людях на лодке, которые двигались к шлюзовым воротам, сообщил в полицию бдительный сторож одного из СНТ, располагающихся на берегу Волго-Донского канала. Однако диверсантам уже удалось захватить пункт управления воротами и шлюзовую камеру, уничтожив сотрудников охраны. Тем временем к шлюзам приближался нефтеналивной танкер, которым управляли сообщники членов ДРГ, сумевшие подменить команду судна еще в соседнем с Волгоградской областью регионе.





Времени было в обрез. В кратчайшие сроки на левом берегу канала развернули штаб по руководству операцией по обезвреживанию ДРГ. На место прибыли сотрудники спецслужб, военные с техникой, причалили катера с огневыми расчетами и водолазами-саперами. Группа захвата, не дав противнику опомниться, проникла на захваченный пункт управления воротами. Часть диверсантов была уничтожена, оставшихся обезвредили. Однако при осмотре машинного отделения выяснилось, что оно заминировано. Взрывное устройство извлекли саперы, и оно было подорвано тут же, на месте.













Но при осмотре подводной части шлюзовых ворот взрывотехники-водолазы ОМОН «Сталинград» Росгвардии обнаружили еще одну мину, закрепленную на магните к нижней створке. И эта опасность в результате ювелирной работы спецов была устранена.





Однако оставалась еще одна угроза – захваченный танкер. В результате доразведки с применением беспилотников удалось обнаружить место нахождения диверсантов на судне. Группа захвата действовала молниеносно. На экстренный штурм танкера и обезвреживание диверсантов ушли считанные минуты. Но моторный отсек танкера в результате подрыва вышел из строя, и судно оказалось полностью обездвиженным.









На помощь танкеру выдвинулся тягач, который отбуксировал поврежденное судно для дальнейшего обследования. Казалось бы, операция успешно закончилась. Однако, как оказалось, противник предусмотрел еще один сценарий нападения на танкер. Сообщники диверсантов предприняли мощную атаку на танкер – как с воздуха с помощью дронов, так и на воде, запустив в направлении судна безэкипажные катера, начиненные взрывчаткой.





Почти все смертоносные дроны и БЭКи были уничтожены огневыми мобильными группами с берега и с военного катера. Однако одному безэкипажному катеру все-таки удалось протаранить танкер. В результате произошло возгорание с разливом нефтепродуктов. А один из военных получил тяжелую минно-взрывную травму.









Раненный был извлечен из воды и в срочном порядке эвакуирован вертолетом национальной службы санитарной авиации Ростеха в одну из больниц Волгограда. А тем временем пожарные приступили к своей работе по ликвидации возгорания. Огненный очаг залили пеной с катера «Гаситель» муниципальной службы спасения Волгограда и пожарные расчеты с берега. А на водной территории, где произошел излив нефтепродуктов, развернули боновые ограждения для сбора и последующей утилизации опасного для экологии вещества.





Главная часть операции по обезвреживанию ДРГ на этом была закончена. Но у сотрудников спецслужб работа только начиналась. Им предстояло выяснить все о личностях захваченных диверсантов, нюансы их подготовки на территории Украины. Оказалось, что диверсанты перед проведением операции по захвату пункта управления шлюзом и нефтяного танкера маскировались под видом отдыхающих на берегу Волго-Донского канала, собирая тем временем информацию об объектах перед нападением и готовя схроны с оружием и боеприпасами.













Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», в оперативном штабе позитивно оценили прошедшие учения, заявив о достижении задач и целей операции в полном объеме.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»