В Волгоградской области более часа действовала ракетная опасность





Больше часа в Волгоградской области действовал режим ракетной опасности.

Об угрозе удара ракетами жителей региона предупредили сегодня в 3:25. Волгоградцев попросили спуститься в заглубленные помещения, взяв с собой документы, питьевую воду и необходимые лекарства.

О том, что опасность налета окончательно миновала, горожанам сообщили в 4:38.

Напомним, что после объявления ракетной опасности сотрудники управляющих компаний должны открывать укрытия. Информацию о возможном ударе ракетами им передают специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы.

Фото сгенерировано с помощью ИИ