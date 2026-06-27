



В Волгограде сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва» попросили администрацию города скорректировать схему платных парковок из-за возможной нехватки мест для туристических автобусов.

Накануне очередного расширения карты платных парковок работники музея задумались и о горожанах, которые будут вынуждены искать свободный уголок в ближайших дворах, и о туристах, массово приезжающих в Волгоград весной и летом. Сотрудники одного из знаковых мест города предложили коллективно обсудить ситуацию с местами для остановки. К слову, подробнее о проблеме в музее пообещали рассказать уже после выработки какого-то конкретного решения.

В администрации Волгограда в свою очередь заявили, что рядом с музеем-заповедником «Сталинградская битва» планируется обустройство мест для автобусов. Однако будут ли они бесплатными, пока не уточняется.

– В рамках реализации очередного этапа платных парковочных пространств для туристических автобусов в районе музея-панорамы «Сталинградская битва» запланировано устройство трех парковочных мест по улице Советской, а также пяти парковочных площадок по улице Наумова в районе домов № 43 и проспекта имени В.И. Ленина, 38, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии. – Места будут оборудованы с возможностью удобного разворота и безопасного подъезда к парковочной площадке.

Новые платные участки планировали запустить в Центральном и Дзержинском районах Волгограда уже 16 июня. Однако после массовых жалоб волгоградцев решение отложили на неопределенный срок.

– Сейчас окончательное решение по дате введения очередного этапа платных парковок еще не принято, – прокомментировали в пресс-службе горадминистрации. – Вопрос будет дополнительно рассмотрен после обобщения и анализа обращений, поступающих в адрес муниципалитета от граждан, которые живут в зоне введения платного парковочного пространства.

Фото Павла Мирошкина