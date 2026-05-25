Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

 Традиционный Сабантуй отменили в Саратовской области
В Саратовской области приняли решение об отмене традиционного Сабантуя. Как сообщает ИА «СарИнформ», ежегодный праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ, был запланирован на 6 июня и должен был состояться...
 Полицейский генерал Виталий Шулика стал новым замминистра обороны
Новым заместителем министра обороны России стал полицейский генерал Виталий Шулика. Информация о его назначении появилась сегодня на сайте оборонного ведомства. В 1992 году Виталий Шулика окончил...
Бочаров о старте предварительного голосования ЕР: «Активность достаточно большая»

Сегодня, 25 мая, губернатор Волгоградской области, секретарь реготделения «Единой России» Андрей Бочаров провел заседание президиума политсовета. В рамках мероприятия  обсуждался старт предварительного голосования по отбору кандидатов партии для участия в предстоящих выборах. 

Как было отмечено главой региона на совещании, с утра 25 мая проголосовали уже 10% зарегистрированных на едином портале выборщиков.

– Мы видим, что предстоящие выборы в Государственную думу России вызывают большой, серьезный интерес у жителей Волгоградской области, - подчеркнул Андрей Бочаров. - Отдельно хотел бы остановиться на процедуре голосования, которое будет проходить в электронном виде, с участием выборщиков от партии «Единая Россия», зарегистрированных через сервис Госуслуг на специальном партийном портале. В качестве выборщиков в Волгоградской области на сегодня уже зарегистрировано порядка 205 тысяч человек. При этом, напоминаю, регистрация выборщиков продлевается до 29 мая. И только что мы получили первые результаты: на сегодня в Волгоградской области уже проголосовало 10% от количества выборщиков, зарегистрированных на едином портале. Активность достаточно большая.

Особое внимание на заседании уделили ветеранам спецоперации и тем, кто впервые принимает участие в процедуре предварительного голосования. Для этого была создана рабочая группа под руководством Александра Блошкина и участника СВО Игоря Воробьева. 

На предварительном голосовании партии по кандидатам в Госдуму были зарегистрированы 53 человека, из которых 34 впервые принимают участие. Среди общего числа 9 участников специальной военной операции. В общем составе  36 мужчин и 17 женщин.  

- Мы видим достаточно сбалансированный состав кандидатов - по профессиональной принадлежности, сочетанию молодости и опыта, обеспечению преемственности и запроса на обновление, - отметил Андрей Бочаров. - Почти треть зарегистрированных кандидатов – молодежь в возрасте до 35 лет, а в 2021 году была только четверть. Активность молодежи растет, - подчеркнул губернатор. 

Напомним, выдвижение кандидатов было завершено 14 мая текущего года. 25 мая началось электронное голосование за кандидатов, которое завершится 31 мая. Итоги предварительного голосования до 3 июня 2026 года подведет федеральный оргкомитет партии. В предварительном голосовании партии по дополнительным выборам депутата Волгоградской областной Думы VII созыва принимают участие 7 человек. 


- Сегодня, когда наша страна проходит очень важный, по-настоящему исторический этап своего развития, связанный с защитой и укреплением российской государственности, предварительное голосование, как еще один канал прямой связи партии со своими избирателями, крайне важен и очень ответственен, - сказал Андрей Бочаров. - Считаю, что членам президиума политсовета регионального отделения партии необходимо, как и ставилась ранее задача, очень внимательно отнестись ко всем участникам предварительного голосования, в том числе в период непосредственно голосования, и оказать помощь и поддержку. Каждый из кандидатов сделал очень важный шаг, поступок в своей жизни, выйдя на публичную площадку и представляя не только свои предложения, но и самого себя. Это очень ответственное решение для каждого человека. Участники предварительного голосования – активные, неравнодушные люди, управленческий резерв Волгоградской области, экспертная команда по основным направлениям жизнедеятельности региона, чьи опыт и знания необходимо будет применять, вне зависимости от их личного результата в ходе предварительного голосования

В настоящее время также продолжается сбор предложений от жителей региона в новую народную программу партии, которая будет принята в ходе второго этапа съезда партии в августе нынешнего года. Андрей Бочаров поставил задачу держать на контроле ход работы по формированию мероприятий программы, а также поручил президиуму регионального политсовета в ближайшее время подготовить и провести областную партийную конференцию, в ходе которой избрать делегатов от Волгоградской области на съезд партии «Единая Россия».

Фото: администрация Волгоградской области

Политика 25.05.2026 14:41
17:38
Не просто викторина, а старт в профессии: как в Волжском реализовали проект «Точка опоры»Смотреть фотографии
17:03
На юге Волгограда девушка погибла, выпав с 5 этажаСмотреть фотографии
16:58
СК «Ротор» и Глеб Шильников продолжат сотрудничествоСмотреть фотографии
16:47
Площадь Павших Борцов в Волгограде лишилась асфальта: такой вы ее не виделиСмотреть фотографии
15:56
Росимущество требует освободить отобранные у экс-судьи волгоградские отели «Мартон»Смотреть фотографии
15:33
Традиционный Сабантуй отменили в Саратовской областиСмотреть фотографии
14:54
На Солнце вновь зафиксированы массовые выбросы плазмыСмотреть фотографии
14:41
Бочаров о старте предварительного голосования ЕР: «Активность достаточно большая»Смотреть фотографии
14:38
Полицейский генерал Виталий Шулика стал новым замминистра обороныСмотреть фотографии
14:13
Подсудимый экс-замглавы Котово Тареев заключил контракт с МинобороныСмотреть фотографии
14:06
Никита Кологривый выложил в Сеть видео с волгоградскими страусамиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:52
Полузащитник «Ротора» получил вызов в национальную сборную АрменииСмотреть фотографии
13:50
«Щитки горели с 5 по 8 этаж»: в Волгограде 14 человек эвакуировали из-за пожара в МКДСмотреть фотографии
12:57
Муку высшего сорта, но низкого качества обнаружили в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:49
«Красный октябрь» провел День открытых дверейСмотреть фотографии
12:35
Серийных вымогателей задержали в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:09
Под Волгоградом введён режим ЧС из-за обрушения скважины в посёлке ЦарицынСмотреть фотографии
11:40
Волгоградцы встретят Последний звонок с трезвой головойСмотреть фотографии
11:20
Как проверить блокировку счета и разблокировать его онлайн: сервисы ФНССмотреть фотографии
11:16
В Волгоградской области готовы ужесточить противопожарный режимСмотреть фотографии
11:11
В Ворошиловском районе Волгограда обновили сети теплотрассыСмотреть фотографии
10:57
Соцфонд: максимальный размер больничного в 2026 году составит 6,8 тысячСмотреть фотографии
10:51
В Волгограде памятник Александру Невскому перенесут в одноименный садСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде к атакующим горожан комарам присоединилась мошка: когда начнется пик сезона?Смотреть фотографии
10:11
В Серафимовиче Волгоградской области школа выполнит важную миссиюСмотреть фотографии
09:32
РПН сообщил о резком росте количества покусанных животными волгоградцевСмотреть фотографии
09:28
В Михайловке перекроют улицу на время фестиваляСмотреть фотографии
09:00
«Ротор» выиграл первый этап Высшей лиги по регби‑7Смотреть фотографии
08:30
Дубовка попала в рейтинг турнаправлений с самыми быстрорастущими ценамиСмотреть фотографии
08:00
В России на 47 тысяч сократили коммерческие места в вузахСмотреть фотографии
 