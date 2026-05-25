



Сегодня, 25 мая, губернатор Волгоградской области, секретарь реготделения «Единой России» Андрей Бочаров провел заседание президиума политсовета. В рамках мероприятия обсуждался старт предварительного голосования по отбору кандидатов партии для участия в предстоящих выборах.

Как было отмечено главой региона на совещании, с утра 25 мая проголосовали уже 10% зарегистрированных на едином портале выборщиков.

– Мы видим, что предстоящие выборы в Государственную думу России вызывают большой, серьезный интерес у жителей Волгоградской области, - подчеркнул Андрей Бочаров. - Отдельно хотел бы остановиться на процедуре голосования, которое будет проходить в электронном виде, с участием выборщиков от партии «Единая Россия», зарегистрированных через сервис Госуслуг на специальном партийном портале. В качестве выборщиков в Волгоградской области на сегодня уже зарегистрировано порядка 205 тысяч человек. При этом, напоминаю, регистрация выборщиков продлевается до 29 мая. И только что мы получили первые результаты: на сегодня в Волгоградской области уже проголосовало 10% от количества выборщиков, зарегистрированных на едином портале. Активность достаточно большая.

Особое внимание на заседании уделили ветеранам спецоперации и тем, кто впервые принимает участие в процедуре предварительного голосования. Для этого была создана рабочая группа под руководством Александра Блошкина и участника СВО Игоря Воробьева.

На предварительном голосовании партии по кандидатам в Госдуму были зарегистрированы 53 человека, из которых 34 впервые принимают участие. Среди общего числа 9 участников специальной военной операции. В общем составе 36 мужчин и 17 женщин.

- Мы видим достаточно сбалансированный состав кандидатов - по профессиональной принадлежности, сочетанию молодости и опыта, обеспечению преемственности и запроса на обновление, - отметил Андрей Бочаров. - Почти треть зарегистрированных кандидатов – молодежь в возрасте до 35 лет, а в 2021 году была только четверть. Активность молодежи растет, - подчеркнул губернатор.

Напомним, выдвижение кандидатов было завершено 14 мая текущего года. 25 мая началось электронное голосование за кандидатов, которое завершится 31 мая. Итоги предварительного голосования до 3 июня 2026 года подведет федеральный оргкомитет партии. В предварительном голосовании партии по дополнительным выборам депутата Волгоградской областной Думы VII созыва принимают участие 7 человек.





- Сегодня, когда наша страна проходит очень важный, по-настоящему исторический этап своего развития, связанный с защитой и укреплением российской государственности, предварительное голосование, как еще один канал прямой связи партии со своими избирателями, крайне важен и очень ответственен, - сказал Андрей Бочаров. - Считаю, что членам президиума политсовета регионального отделения партии необходимо, как и ставилась ранее задача, очень внимательно отнестись ко всем участникам предварительного голосования, в том числе в период непосредственно голосования, и оказать помощь и поддержку. Каждый из кандидатов сделал очень важный шаг, поступок в своей жизни, выйдя на публичную площадку и представляя не только свои предложения, но и самого себя. Это очень ответственное решение для каждого человека. Участники предварительного голосования – активные, неравнодушные люди, управленческий резерв Волгоградской области, экспертная команда по основным направлениям жизнедеятельности региона, чьи опыт и знания необходимо будет применять, вне зависимости от их личного результата в ходе предварительного голосования

В настоящее время также продолжается сбор предложений от жителей региона в новую народную программу партии, которая будет принята в ходе второго этапа съезда партии в августе нынешнего года. Андрей Бочаров поставил задачу держать на контроле ход работы по формированию мероприятий программы, а также поручил президиуму регионального политсовета в ближайшее время подготовить и провести областную партийную конференцию, в ходе которой избрать делегатов от Волгоградской области на съезд партии «Единая Россия».

