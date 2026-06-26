В Крыму и Севастополе введен режим ЧС





В Республике Крым и городе Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил 26 июня глава республики Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

– Сегодня с 13:00 вводится режим чрезвычайно ситуации в Республике Крым, – сообщил Аксенов в видеообращении в своем канале в МАКС.

Губернатор Севастополя также поспешил с сообщением в своем канале в МАКС. Согласно документам, решение было принято для урегулирования экономических вопросов, возникших в регионе.

– Совместно с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым приняли решение о подписании указов о введении в Севастополе и Республике Крым режима чрезвычайной ситуации регионального характера, – пояснил Развозжаев.

Отметим, энергетическая инфраструктура Крыма 25 июня пострадала в результате атак на полуостров. Аксенов сообщил, что точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться. Это связано с постоянными изменениями оперативной обстановки.

Скриншот: РаZVозжаев / МАКС