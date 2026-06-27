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Общество

Спасенная из частного зоопарка львица родила в Волгограде троих котят

Общество 27.06.2026 14:29
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27.06.2026 14:29


Одна из спасенных волгоградскими волонтерами львиц стала мамой троих очаровательных котят. Впервые не потеряв своих малышей в первые же дни после родов, хищница испытывает самые приятные и радостные чувства от нового статуса.

Пятерку львов из частного зоопарка в Дербенте волгоградским зооволонтерам и их коллегам из Дагестана пришлось выручать едва ли не с боем. После осмотра животных специалисты сразу же поняли, почему бывшие владельцы так отчаянно не хотели их терять.

– Оказалось, что в положении были все три привезенные из Дербента львицы, – рассказывает директор зооцентра «Дино» Анжела Макарова. – То есть, по самым скромным расчетам, прежние владельцы хищников потеряли как минимум три миллиона на продаже котят – именно с этим мы связываем их стойкое нежелание отдавать животных.

После переезда в Волгоград животных в интересном положении осмотрели специалисты Московского зоопарка. Двух самок на малых сроках беременности ветеринары успели стерилизовать. А вот одной из них подобная процедура могла грозить гибелью.

– У нас довольно принципиальная позиция в плане рождения новых постояльцев – мы стараемся не плодить невольников. Но в этом случае произошло то, что произошло: львица родила троих малышей, – продолжает Анжела Макарова. – По правде говоря, для меня было шоком, что наш центр пополнился 5 львами. А теперь их стало восемь ( Смеется – Прим.ред) Сейчас у нас есть два варианта – либо мы оставим весь прайд себе, либо со временем передадим их в ответственные руки. Но пока этот вопрос остается открытым.

Пока сотрудники зооцентра думают о будущем, счастливое семейство наслаждается настоящим. Новоиспеченная мама, впервые сумевшая проявить себя в новом статусе, буквально не отходит от своих малышей, оберегая их от любой опасности.

– В ее жизни это первый случай, когда котят не забирают сразу же после их рождения. В прежних условиях малышей намеренно отнимали у матери максимально быстро, чтобы они оставались практически ручными, – объясняет руководитель зооцентра. – К тому же, от возраста львенка напрямую зависит его стоимость – чем меньше, тем дороже. Сейчас мама поистине счастлива: она настолько заботлива и внимательна, что ходит за своими крохами буквально след в след. Мы даже решили не тревожить семейство, определяя пол котят. Кто именно стал новым членом прайда, мы узнаем, когда придет время плановой вакцинации.

Новый дом пятерка львов обрела в Волгоградской области этой весной. Оказавшись в просторных вольерах, они не сразу привыкли к так отличающимся от прежних условиям жизни и буквально целыми днями грелись на солнце. 

Фото зооцентра "Дино"

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