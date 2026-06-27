



Волгоградская компания «Молот» планирует обжаловать итоги проверки Росприроднадзора, выявившей складирование опасных отходов.

– ООО «МОЛОТ» категорически не согласно с выводами Нижне-Волжского управления Росприроднадзора, изложенными в акте проверки, и считает их необоснованными, – заявили в организации. – Все действия компании осуществляются в строгом соответствии с действующим законодательством и условиями соглашения с администрацией Дзержинского района.

Материалы, которые, по мнению контролеров, являются опасными отходами, в компании назвали вторичными ресурсами, не несущими никакой угрозы ни для окружающей среды, ни для жителей города.

– Эти вторичные ресурсы используются для благоустройства: их масса и класс опасности определены с нарушениями методики отбора проб, – продолжают в ООО «МОЛОТ». – В части разрешительной документации компания имеет все необходимые разрешения. Мы намерены обжаловать все пункты предписания в установленном законом порядке.

Фото Нижне-Волжского Управления Росприроднадзора