



Волгоградская область вошла в двадцатку регионов, лидирующих по количеству выданных автокредитов.

По информации Национального бюро кредитных историй, в мае 2025-го средний чек будущих автовладельцев составлял в среднем 1,20 миллиона рублей. Сейчас же, по оценкам экспертов, эта сумма возросла до 1,39 миллионов.

– Последние девять месяцев средний чек выданных автокредитов стабилизировался на уровне около 1,5 миллионов рублей. Такая динамика фиксируется на фоне низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты в связи с уже принятыми решениями о повышении утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили, – заявил директор по маркетингу Национального бюро Алексей Волков. – Важно отметить, что при одобрении банками автокредитов и их условий к качеству кредитных историй заемщиков предъявляются достаточно высокие требования.

За один только месяц жители Волгоградской области получили 1,854 тысяч займов на общую сумму 2,59 миллиардов рублей.

Фото Павла Мирошкина