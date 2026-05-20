Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

 В Ростове осудят экс-замглавы МЧС Кубани Симоненко
В Ростове перед судом предстанет бывший заместитель начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко. Как передает Привет-Ростов, дело будет рассмотрено в Пролетарском районном суде.  Симоненко обвиняется в организации двух...
 Путин поручил регионам трудоустроить ветеранов СВО
Владимир Путин поручил регионам оказать содействие по трудоустройству участников СВО. Соответствующий указ размещен на сайте официально опубликованных правовых актов.  – Содействие приоритетному трудоустройству лиц, названных подпунктах «в» - «a»...
Более 25% участников праймериз в Волгоградской области – молодёжь

Політика 20.05.2026 16:08
В Волгоградской области завершился этап регистрации кандидатов для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Напомним, что процедура стартовала 14 мая и призвана определить кандидатов для выдвижения в депутаты Госдумы IX созыва, а также на довыборы в областную думу по 18-му Кировскому округу.

Всего в обязательной партийной процедуре примут участие 53 человека, при этом конкурс составляет более 13 претендентов на место, что превышает средние показатели по стране. На довыборы в Волгоградскую облдуму претендуют 7 кандидатов.

Особенность нынешней кампании в Волгограде и области – высокая активность молодежи. 14 представителей молодого поколения подали заявки на участие, а доля кандидатов младше 35 лет превышает 25%. Это говорит о растущей активности молодёжи в политической повесткерегиона.  

– Отрадно, что молодежь так активно включается в жизнь региона, и что ее голос слышат. Ребята, решившие испытать себя на праймериз, – настоящие молодцы. Конкуренция с опытными политиками – это отличная школа, которая дает уверенность и закалку, необходимые для будущего лидерства, – отметил финалист конкурса «Лидеры России. Политика» Олег Егорушин, который также представляет молодежное сообщество на предстоящем предварительном голосовании.

Помимо новичков, в голосовании участвуют опытные депутаты разных уровней. Активно включились в процесс и участники спецоперации – их зарегистрировано в Волгоградской области 9 человек. Для этой категории партия предусматривает дополнительную поддержку: к итогам электронного голосования прибавляется 25% от набранных голосов.

Не отстают и жительницы Волгоградской области: из 53 кандидатов 19 – женщины.

Напомним, что ЕР – единственная партия в России,  которая на регулярной основе проводит открытое всенародное голосование для отбора кандидатов всех уровней, позволяя избирателям самим формировать списки. С 2009 года участие в праймериз является обязательным для всех выдвиженцев от партии.

Політика 20.05.2026 16:08
Комментарии

