Более 25% участников праймериз в Волгоградской области – молодёжь





В Волгоградской области завершился этап регистрации кандидатов для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Напомним, что процедура стартовала 14 мая и призвана определить кандидатов для выдвижения в депутаты Госдумы IX созыва, а также на довыборы в областную думу по 18-му Кировскому округу.

Всего в обязательной партийной процедуре примут участие 53 человека, при этом конкурс составляет более 13 претендентов на место, что превышает средние показатели по стране. На довыборы в Волгоградскую облдуму претендуют 7 кандидатов.

Особенность нынешней кампании в Волгограде и области – высокая активность молодежи. 14 представителей молодого поколения подали заявки на участие, а доля кандидатов младше 35 лет превышает 25%. Это говорит о растущей активности молодёжи в политической повесткерегиона.

– Отрадно, что молодежь так активно включается в жизнь региона, и что ее голос слышат. Ребята, решившие испытать себя на праймериз, – настоящие молодцы. Конкуренция с опытными политиками – это отличная школа, которая дает уверенность и закалку, необходимые для будущего лидерства, – отметил финалист конкурса «Лидеры России. Политика» Олег Егорушин, который также представляет молодежное сообщество на предстоящем предварительном голосовании.

Помимо новичков, в голосовании участвуют опытные депутаты разных уровней. Активно включились в процесс и участники спецоперации – их зарегистрировано в Волгоградской области 9 человек. Для этой категории партия предусматривает дополнительную поддержку: к итогам электронного голосования прибавляется 25% от набранных голосов.

Не отстают и жительницы Волгоградской области: из 53 кандидатов 19 – женщины.

Напомним, что ЕР – единственная партия в России, которая на регулярной основе проводит открытое всенародное голосование для отбора кандидатов всех уровней, позволяя избирателям самим формировать списки. С 2009 года участие в праймериз является обязательным для всех выдвиженцев от партии.