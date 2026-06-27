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Дождям – баста? Стало известно, какой погодой Волгоградская область встретит июль

Общество 27.06.2026 07:49
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27.06.2026 07:49


Волгоград проводит первый месяц лета дождями и приятной погодой с легкой прохладцей.

Июнь, выдавшийся как никогда богатым на осадки, останется верен себе до последнего. По прогнозам синоптиков, после субботней передышки дожди вновь накроют регион в воскресенье, 28 июня.

– Сегодня днем температура воздуха в Волгограде составит +24 - +26 градусов. В северных районах области столбики термометров поднимутся максимум до +25, на юге же – до +28 градусов, – рассказывает начальник отдела гидрометеообеспечения волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева. – В субботу горожане проведут день без осадков, а вот в воскресенье кратковременные дожди вновь будут задавать тон погоде. К концу последней недели июня в регионе ожидается и небольшое понижение температуры – до +22 - +24 – в Волгограде и до + 20 - +25 градусов – в Волгоградской области.

На закате июня жителей ожидают весьма «бодрые» по температуре ночи и теплые дни. Правда, уже в первых числах июля погода резко изменится, включив режим «обогревателя».

Июль в Волгоградской области действительно будет жарким, – подтверждает Наталья Алатырцева. – К следующим выходным, температура воздуха, по нашим предварительным прогнозам, поднимется до +31. Осадков при этом не ожидается. 

Фото Андрея Поручаева 

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