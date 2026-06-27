



С 20 июня в России стартовала приемная кампания в вузах. Что изменилось в правилах подачи документов и системе зачисления, рассказываем в материале ИА «Высота 102».

Подача документов

Подавать документы волгоградские абитуриенты будут лично в вузе или в его филиале. Дистанционно будущие студенты могут отправить свои документы по Почте России или через портал «Госуслуги». А вот оформление заявок через электронные системы конкретных учебных заведений теперь запрещено.

Платные места

В этом году в стране возьмут под контроль количество платных мест в университетах. Министерство науки и высшего образования России устанавливает лимиты по программам бакалавриата и специалитета. Зачисление на платное обучение пройдет одновременно для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм.

Целевое обучение

Весьма ощутимые изменения коснутся и волгоградских «целевиков». С 2026 года целевая квота закрепляется за конкретным заказчиком. Также в документах необходимо прописать не только конкретное количество выделяемых мест, но также форму обучения и выбранную образовательную программу.

«День тишины»

В день публикации приказов о зачислении абитуриенты уже не смогут отозвать свое согласие на зачисление, а также отказаться от поступления или внести коррективы в поданное заявление.

Выпускники колледжей

Волгоградцы, закончившие колледжи, смогут поступить в вуз по внутренним вступительным экзаменам только на те направления, которые соответствуют их профилю в ссузе. При смене специальности студентам придется сдавать ЕГЭ.

Фото Павла Мирошкина