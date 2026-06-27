



В Волгоградской области к концу июня «озверели» комары. В буквальном смысле не давая прохода жителям региона, кровопийцы активизируются после дождей.

О насекомых, сводящих на нет все попытки прогуляться по вечернему городу, волгоградцы говорят всю неделю. По их словам, комары весьма вольготно ощущают себя не только вблизи водоемов.

– В этом году в регионе действительно много комаров, – подтверждает волгоградский ихтиолог Сергей Яковлев. – Их число зависит в большей степени не от дождей, а от большого количества воды в пойменных лугах.

Долгожданное избавление от кровососов, работающих этим летом за себя и за «того парня», наступит после возвращения жары, отмечает Сергей Яковлев.

На фоне бесчинства комаров мошка в Волгоградской области провела сезон непривычно скромно. Вопреки ожиданиям специалистов гнус прошел в регионе буквально по касательной, не сумев подпортить будни горожан.

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