Волгоградцам напомнили о наказании за фото и видео ракетного удара





После ракетной атаки на одно из предприятий Краснооктябрьского района волгоградцам вновь напомнили о запрете на съемку и размещение в Сети как движущихся целей, так и последствий нанесенного удара.

Обнаруживая в интернете ролики, которые раскрывают пораженные точки и в будущем могут обернуться новыми ударами, волгоградские силовики будут оперативно вычислять их авторов и передавать материалы для их привлечения к административной ответственности. Наказываться размещение запрещенной информации будет в соответствии с Кодексом Волгоградской области об административной ответственности штрафами в размере до 100 тысяч рублей.

Напомним, что в Волгоградской области запрещено:

делать фото и видео применения и последствий применения БПЛА, а также систем противодействия беспилотникам, в том числе ПВО. Под запретом оказалась и фото и видеосъемка мест нахождения и падения БПЛА, а также мест поражения объектов с использованием таких аппаратов и работы ПВО и радиоэлектронной борьбы;

фиксировать на фото и видео места расположения, временной дислокации, организации несения службы сил и средств Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительных органов, а также мест расположения объектов военной инфраструктуры, ПВО и РЭБ, сооружений систем связи и охраны объектов ТЭК, промышленности, ЖКХ, мостов и иных критически важных объектов;

выкладывать подобные кадры в интернет, а также публиковать их в СМИ. Запрет, в частности, касается применения и последствий применения на территории области, а также других субъектов РФ беспилотников, включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место нахождения или падения, запуска или траекторию полета и определить места атаки и факт поражения объектов, в том числе характер нанесенных повреждений.

Постановлением определен запрет на распространение фото и видео применения и последствий применения ПВО и РЭБ, способствующее раскрытию мест расположения сил противовоздушной обороны и стратегически важных объектов, находящихся не только на территории области, но и других регионов России.

Фото сгенерировано с помощью ИИ