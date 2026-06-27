



В Волгограде обросший долгами молодой мужчина провернул нехитрую схему, продав своему знакомому заложенный в микрофинансовой организации автомобиль.

Минивэн Toyota Alphard 35-летний волгоградец купил у своего товарища за 950 тысяч рублей. Радость от приобретения длилась до тех самых пор, пока он не узнал о «темной» истории машины и ее прежнего владельца.

– Выяснив, что иномарка заложена в микрофинансовой организации, житель Тракторозаводского района обратился в полицию, – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. – Бывший владелец автомобиля – 28-летний мужчина – объяснил, что действительно оформил займ под залог минивэна и, не сумев рассчитаться по счетам, решил выгадать деньги путем его продажи.

На волгоградца, разом лишившегося и автомобиля, и приятеля, возбудили уголовное дело за мошенничество. Подозреваемый отпущен домой под подписку о невыезде.

Фото из архива V102.ru