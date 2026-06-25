



Волгоград. Время обеда. Подъезжающие к заправкам автомобилисты выглядывают в окно, окликая сотрудников: «92-й есть?». В ответ: «Есть. Заезжайте». Так почему же в городе изменили лимит на продажу топлива? Связано ли это с реальным дефицитом, или ситуация зависит лишь от искусственно созданного ажиотажа? Ответы на эти вопросы – в нашем видеорепортаже.





– Мы с внуком едем на дачу, – открывая окно, говорит нам одна из автомобилисток. – Я новости прочитала, что будут ограничения, но не поддалась ажиотажу. Все нормально! Это как с гречкой, помните? Интересно, сколько лет ее ели люди, которые тогда закупались мешками? Все будет хорошо! Ладно, мы уже поедем ( Улыбается – Прим.)





Подходя к кассе, далеко не все покупатели просят налить им установленный на сегодня максимум. Часть водителей считает, что сейчас им вполне хватит и 10, и 15 литров. Впрочем, будем справедливы. Один из встреченных нами автомобилистов все же запасается топливом, наливая его в канистру.

– Посмотрите, какой у меня автомобиль, – показывая на старенький УАЗик, отвечает он. – У меня через два дня свадьба, нужно будет много ездить. Времени на все оргмоменты у меня просто не будет. Вот поставлю канистру дома, пускай стоит. Она же есть не просит.





Сами сотрудники заправочных станций, в последние дни столкнувшиеся с повышенным спросом, как один заявляют об отсутствии проблем с бензином. К одной из заправок будто в подтверждение их слов подъезжает бензовоз, начинающий разгрузку дизтоплива.

– Приезжаем по два раза в день. Бензина хватает. Но, увы, не всем это можно объяснить. Услышали про некий дефицит, увидели очереди, и все. Нам тоже это нужно! – сетует водитель бензовоза. – Сегодня вот, кстати, поспокойнее.





Отметим, что снижение лимита до 20 литров сеть «Лукойл» объясняет именно возникшим ажиотажем на заправках города. По словам экспертов, за последние дни средние продажи у основных сетевых операторов увеличились в среднем на 30-40%.

– Я сегодня планирую ехать в область к родителям. Половина бака у меня есть, но решила заправиться, чтобы точно хватило, – рассказывает еще одна волгоградка. – Конечно, стараемся не паниковать.

О регулярной отгрузке топлива жителям Волгограда сообщают не первый день. Автомобилистов просят не создавать искусственного ажиотажа и с пониманием относиться к предлагаемым мерам.





Фото и видео Алексея Костякова