



Мошенники, быстро подстраивающиеся под происходящие в стране и мире события, решили сыграть на страхах горожан и разработали новую схему обмана.

– Аналитики обнаружили новый сценарий мошенничества с обратным звонком. Чтобы заставить пользователей позвонить им, киберпреступники начали использовать фейковые сайты с оповещениями об атаках беспилотников, – цитируют РИА Новости экспертов компании кибербезопасности F6. – Ссылки на фейковые сайты могут распространяться через сеть Телеграм-каналов, а также через сообщения в тематических, домовых и районных чатах и комментарии к постам в легитимных каналах и сообществах.

Волгоградцев, которые в поисках максимально оперативной информации могут попасть на сайты «Радар РФ – Система оповещения населения» или «Ваша тревога», привлекают кнопками и элементами красного цвета, иллюстрирующими слова «угроза» и «опасность».

По закону жанра для подключения уведомлений пользователей просят ввести шестизначный код, который им предлагают прямо в приложении. Вскоре после этого волгоградцам приходят сообщения о взломе их аккаунта в одном из госсервисов.

– Растерянным горожанам предлагают позвонить в «службу поддержки», где им ответит оператор мошеннического колл-центра. Дальнейшие сценарии могут быть различными, – предупреждают специалисты. – Это могут быть обвинения в финансировании террористов или ВСУ, требования «задекларировать» или «спасти» денежные сбережения и ценности, опасные просьбы от фейковых «сотрудников спецслужб», в том числе склонения к диверсиям или другим преступлениям.

Жителям региона, которые хотят сохранить не только собственные средства, но и нервы, советуют не звонить по неизвестным номерам и не переходить по незнакомым ссылкам.

Фото из архива V102.ru