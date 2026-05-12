



В Быково Волгоградской области 12 мая депутаты районной думы поддержали кандидатуру Андрея Рассохина на пост главы района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облкомтерполитики, новый глава района был одобрен депутатами единогласно.

– Андрей Игоревич родился 7 марта 1975 года в р.п. Быково. Имеет высшее образование. Трудовую деятельность начинал в 1995 году в Быковской пожарно-спасательной части управления государственной противопожарной службы. С 2000 года на муниципальной службе, – уточнили в профильном комитете обладмина.

В 2014 году Андрей Рассохин возглавил Быковскую районную думу. С июня 2019 года работал первым заместителем главы Быковского района, курируя вопросы реализации национальных проектов и федеральных госпрограмм, а также агропромышленный комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство района.

Фото: администрация Быковского муниципального района Волгоградской области.