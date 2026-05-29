Депутата Шарифова исключили из транспортного комитета облдумы





В Волгограде депутату Шарифову прикрыли доступ к думскому комитету транспорта. Областная дума скорректировала состав комитета по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям. Из перечня членов исключён депутат VII созыва Руслан Шарифов.

Как уже сообщала редакция, по официальной информации, комитет принял такое решение на основании просьбы самого парламентария. Соответствующее заявление он написал 14 апреля 2026 года.

Ранее, 25 марта, стало известно о решении регионального политсовета «Единой России» направить в парламентскую фракцию предложение о сложении Шарифовым полномочий. 26 марта депутат лишился постов заместителя председателя регионального парламента, а также руководителя комитета по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям.

Отметим, о причинах стремительного исчезновения следов депутата-старожила, не пропустившего с 1993 года ни одного созыва, не сообщается. На текущий момент парламентарий пока продолжает по-прежнему состоять в думском комитете по образованию, науке и культуре, а также в комитете по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям.

