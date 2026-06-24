Апелляционную инстанцию забросали жалобами на приговор главе Иловлинского района Ивану Гелю, которого в мае текущего года признали виновным в гибели человека во время тушения ландшафтного пожара в 2022 году, и приговорили к трем годам условно.

На данный момент подано пять жалоб на приговор, три из которых – потерпевшей стороной. Родные погибшего на пожаре начальника ГО и ЧС Александра Переярина требуют для Ивана Геля более сурового наказания.

Как стало известно ИА «Высота 102», аналогичной позиции придерживается и прокуратура, которая также обжаловала решение суда первой инстанции. Надзорное ведомство настаивает на исключении из приговора положений статьи 73 УК РФ, предусматривающих условное наказание, с назначением Гелю реального срока.

Сам Гель по-прежнему считает себя невиновным и просит апелляционную инстанцию пересмотреть решение и вынести оправдательный приговор. Соответствующая жалоба фигуранта дела также поступила в апелляционную инстанцию.

Напомним, что решением Иловлинского районного суда Иван Гель был признан виновным по п.в ч.3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Главу района за гибель подчиненного при тушении ландшафтного пожара в итоге приговорили к 3 годам условно с испытательным сроком на 2 года и запретом на данный период заниматься руководящие должности в органах власти. Также районный суд существенно уменьшил сумму исковых претензий к Ивану Гелю, снизив их размер с 3 миллионов рублей до 800 тысяч каждой из женщин – матери погибшего и двух его дочерей.

Следствие и прокуратура убеждены, что гибель Александра Переярина стала следствием незаконного привлечения главой района сотрудников администрации к тушению пожаров. При этом это не входило в должностные обязанности чиновников, которые не имели для этого достаточных навыков и необходимой экипировки.