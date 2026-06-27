



Волгоград пытается прийти в себя после ночной ракетной атаки. Особенно острые впечатления от удара остались у жителей Краснооктябрьского района.

Первые сообщения в социальных сетях стали появляться после 4:00 утра. Волгоградцы сообщали о грохоте, заставившем их в одночасье проснуться.

– Когда летели ракеты, у собак во дворе началась какая-то дикая активность, – рассказала волгоградка. – Признаться, сначала мы проснулись от их оглушительного лая, а только потом услышали глухие хлопки.

Волгоградцы, живущие в непосредственной близости к предприятию, после первых же звуков взрыва начали собираться в бомбоубежище.

– Мы с женой подскочили от страшных звуков. Понимания, что именно происходит, пока еще на было, – вспоминает детали сегодняшней ночи еще один волгоградец. – А дальше услышали страшный грохот – от звука у нас сама собой открылась балконная дверь. Супруга была в слезах, у меня самого от страха не попадал зуб на зуб. В итоге собрались с мыслями и спустились в убежище. Простояли там минут пять, хотя, по внутренним ощущениям, все это длилось значительно дольше. Уже после того, как грохот затих, вышли из укрытия и вернулись домой, пытаясь прийти в себя от пережитого.

Ракетной атаке сегодняшней ночью подверглось предприятие Краснооктябрьского района. По уточненным данным, пострадали 11 человек – двое из них находятся в тяжелом состоянии. Один из работников завода погиб. Еще одного сотрудника ищут работающие на месте спасатели.

Фото Андрея Поручаева