



Волгоградскую область атаковали ракетами, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Известно о десяти пострадавших.

– Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации в течение ночи и утра отражена террористическая атака высокоскоростных воздушных целей преступного киевского режима на территорию Волгоградской области, – прокомментировал глава региона. – Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших, все направлены в больницу скорой помощи для оценки степени повреждения. Медики предварительно отмечают, что угрозы жизни нет.

Возникшие после удара возгорания оперативно ликвидировали. Жилые дома в результате ночной атаки не пострадали.

– Даны поручения оперативным службам и муниципальному образованию провести работы по уточнению последствий, прежде всего определения числа пострадавших и оказания им помощи, а также ликвидации последствий, – заключил Андрей Бочаров.

Ракетную опасность на территории Волгоградской области объявили сегодня в 3:25. О ликвидации угрозы горожанам сообщили только в 4:38.

Фото Андрея Поручаева