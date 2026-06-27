



Только начинающие свой трудовой путь волгоградцы мечтают получать больше 83 тысяч рублей в месяц.

– Ко Дню молодежи эксперты опросили больше двух тысяч россиян. Оказалось, что многие из них на текущем этапе карьеры хотели был получать 83.422 рубля, – рассказали в пресс-службе сервиса «Авито». – Однако нередко начинающие работники оценивали свои зарплатные возможности более реально, называя сумму от 50 до 70 тысяч рублей. Чуть более двадцати процентов опрошенных готовы довольствоваться выплатами до 50 тысяч рублей.

При этом менее половины специалистов в возрасте от 18 до 24 лет трудятся по специальности – среди участников опроса насчитали лишь 39% тех, кто остался верен своему выбору. А вот 40% молодых людей строят карьеру в сфере, освоенную с нуля уже после получения образования.

Чаще всего о предлагаемых вакансиях волгоградцы и жители других регионов страны узнают через сайты объявлений и маркетплейсы. Трети опрошенных помогают в поисках социальные сети. Еще 30% при выборе рабочего места доверяют отзывам знакомых.

Фото из архива V102.ru