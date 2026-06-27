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Общество

Волгоградская область пережила ракетный удар: что известно к этому часу

Общество 27.06.2026 07:28
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27.06.2026 07:28


Сегодняшней ночью ВСУ нанесли ракетный удар по одному из предприятий Краснооктябрьского района Волгограда. Пострадали десять человек. Что еще известно о пережитой волгоградцами атаке, рассказываем в материале ИА «Высота 102».

Сколько действовал режим ракетной опасности?

Сообщения о ракетной опасности поступили на телефоны горожан сегодня в 3:25. Жителей попросили без промедлений спуститься в укрытия, захватив с собой документы, воду и лекарства.

Напомним, что по распоряжению администрации Волгограда о возможном ударе ракетами специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы должны максимально оперативно оповещать сотрудников всех управляющих компаний. Получив подобное известие, они в свою очередь обязаны как можно скорее открывать заглубленные помещения.

Отбивать ракетный удар войскам ПВО пришлось более часа. О ликвидации угрозы жителям Волгограда и области объявили в 4:38.

Что известно о ночной атаке?

Целью запущенных в сторону Волгоградской области ракет стало предприятие в Краснооктябрьском районе.

Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации в течение ночи и утра отражена террористическая атака высокоскоростных воздушных целей преступного киевского режима на территорию Волгоградской области, – прокомментировал глава региона Андрей Бочаров. – Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших, все направлены в больницу скорой помощи для оценки степени повреждения. Медики предварительно отмечают, что угрозы жизни нет.

Возникшие пожары оперативно ликвидированы. Разрушений жилых домов в городе нет.

Даны поручения оперативным службам и муниципальному образованию провести работы по уточнению последствий, прежде всего определения числа пострадавших и оказания им помощи, а также ликвидации последствий, – заключил Андрей Бочаров.

О состоянии пострадавших волгоградцев пока не сообщается.

Как работает аэропорт?

Спустя несколько минут после объявления в Волгоградской области ракетной опасности специалисты Росавиации заявили об ограничении работы аэропорта. К своему привычному режиму работы он смог вернуться в 4:58.

К этому часу в авиагавани готовятся без задержек выполнить все запланированные рейсы. 

Что еще?

Ракетную опасность на территории Волгоградской области объявляют второй раз за неделю. Во вторник, 23 июня, объявленная днем угроза удара сохранялась более часа. О сбитых над регионом высокоскоростных воздушных целях тогда не сообщалось.

Фото Андрея Поручаева

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