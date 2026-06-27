



В Волгограде со дня на день ждут полного восстановления сайта туроператора, предлагающего прямые туры в Турцию.

– Мы возобновляем работу агентской зоны сайта и личных кабинетов. Система бронирования уже доступна для оформления новых заявок, – сообщил генеральный директор компании FUN&SUN Владимир Рубцов. – Загрузка продукта продолжается, новые направления и города вылета будут последовательно появляться на сайте по мере загрузки и проверки информации. Информация по ранее созданным заявкам актуализируется и уточняется.

Волгоградские турагенты в свою очередь надеются, что уже в ближайшее время у них появится возможность бронировать туры с прямым перелетом.

– Бронирование из Волгограда пока недоступно, но мы рассчитываем, что эта возможность станет доступна либо сегодня, либо в понедельник, – уточнила корреспонденту ИА «Высота 102» представитель одной из компаний. – За время вынужденного простоя у нас уже сформировалась очередь туристов, которые хотят полететь в Турцию прямым рейсом из Волгограда. Так что ждем!

Сайт туроператора FUN&SUN, который является единственным перевозчиком из Волгограда в Турцию и Египет, «сломался» еще в прошлую пятницу.

– Что именно произошло – хакерская атака или технический сбой, - никому не известно. Но факт остается фактом: продажи туров в Турцию, Египет, Таиланд, во Вьетнам конкретно у этой компании «встали» по всей России, – рассказывала корреспондентам ИА «Высота 102» представитель агентства «ВолгоградТУР» Светлана Курьянова. – Сейчас специалисты компании вручную восстанавливают заявки, формируют списки и отправляют туристов в выбранные ими страны, но, надо понимать, это процесс этот – крайне не быстрый. В итоге самолеты летают полупустыми. Имея определенные обязательства и перед авиакомпаниями, и перед заграничными отелями, организация ежедневно несет многомиллионные убытки, и нам очень хочется верить, что у них хватит ресурса вернуться в строй и продолжить работу в прежнем формате.

Фото Андрея Поручаева