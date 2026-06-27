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Общество

В Волжском за неоплаченные штрафы арестовали торговавшую с лотка дачницу

Общество 27.06.2026 08:26
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27.06.2026 08:26


В Волжском на сутки арестовали дачницу, накопившую штраф за несанкционированную торговлю.

Сотрудники комитета потребительского рынка, полиции и Волжского казачьего округа проверили места стихийной торговли на проспекте Ленина, 135 и на улице Мира, 73 и 75, – отчитались в пресс-службе администрации Волжского. – Там регулярно появляются торговцы c земли, лотков и из багажников. Нарушителям напомнили, что торговать можно только на официальных ярмарках и рынках, где для пенсионеров и садоводов есть льготные места.

За неделю волжские контролеры составили 20 протоколов, оштрафовав продавцов на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Женщину, задолжавшую 24 тысячи рублей, решением суда арестовали на сутки.

Дачные рынки стремительно пустеют и в Волгограде. Так, практически безлюдными стали признанные несанкционированными площадки у Центрального рынка и Ворошиловского торгового центра.

Другие уже не выходят, а я вот приехала на свой страх и риск, – поделилась с корреспондентами ИА «Высота 102» торгующая малиной пенсионерка. – Нам говорят, что можно приезжать после 18:00. Но мне, как и многим другим, это катастрофически неудобно. Как же потом добираться до своей деревни-то?

Какие площадки садоводы могут занять в Волгограде, корреспонденты ИА «Высота 102» уточняют в пресс-службе горадминистрации.

Фото Геннадия Гуляева 

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