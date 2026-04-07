Старт народной программы «Единой России» дал губернатор Бочаров





Губернатор Волгоградской области, секретарь реготделения «Единой России» Андрей Бочаров сегодня, 7 апреля, провел заседание президиума политсовета «Единой России» и поставил задачи по подготовке к избирательной кампании ведущей политической партии региона. Об этом сообщили в администрации Волгоградской области.

В частности, губернатор подчеркнул, что «Единая Россия» подходит к новому политическому циклу с серьезным багажом результатов уже проведенной работы и масштабными планами на будущее.

– В формируемую народную программу партии уже вошли предложения Волгоградской области по вопросам развития транспорта, дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры, экологии (в части оздоровления рек Волго-Донского бассейна), создания современной молодежной инфраструктуры, вопросам поддержки участников боевых действий и участников СВО, – заявил глава региона.

По поручению губернатора члены президиума будут держать на постоянном личном контроле ход формирования народной программы по закрепленным направлениям.

На совещании также были рассмотрены темы подготовки к проведению предварительного партийного голосования и другие организационные моменты.