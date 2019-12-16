Происшествия

На трассе "Волгоград - Москва" потушили рейсовый автобус

Происшествия 16.12.2019 13:40
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16.12.2019 13:40


Автобус рейса "Москва - Махачкала" загорелся сегодня на федеральной трассе в Иловлинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании автобуса "Neoplan" поступило в оперативные службы около 11:30. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место и потушили пожар в моторном отсеке на площади 3 квадратных метра. Причиной случившегося стало короткое замыкание электропроводки.
Известно, что в автобусе находилось 45 человек. Пострадавших и погибших нет.
В 13:15 все пассажиры продолжили путь на другом автобусе.

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