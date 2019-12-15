"В лесу родилась елочка" : в Волгограде усилили охрану хвойных лесов





В преддверии новогодних праздников в Волгограде усилена охрана хвойных насаждений на территории городских лесов. Как сообщили ИА «Высота 102» в департаменте городского хозяйства, в каждом из 5 участковых лесничеств (Красноармейское, Кировское, Ворошиловское, Тракторозаводское, Сарпинское) для предупреждения незаконных рубок специалисты муниципального учреждения «Горэколес» осуществляют обходы лесных территорий. В ведомстве напомнили, что за вырубку хвойных насаждений предусмотрено наказание в виде штрафа и возмещение ущерба в пятидесятикратном размере. Если вырубка осуществлена на особо охраняемой природной территории, то сумма ущерба увеличивается еще в 2 раза.

Нарушителей также выявляют правоохранительные органы при продаже хвойников без разрешительной документации. В администрации Волгограда просят жителей города проявлять бдительность и при обнаружении случаев рубки сосен и других хвойных насаждений сообщать по телефону оперативной экологической службы: 94-00-34; в отдел полиции: 002.

Между тем, елочные базары в регионе уже открылись. Сосну средней пушистости можно приобрести в пределах тысячи рублей, маленькое дерево – за 500 рублей. Однако продавцы по большей части скучают, так как горожане пока неохотно приобретают новогодние деревья. Ажиотаж ожидается в последнюю неделю перед Новым годом.



