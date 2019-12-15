"В лесу родилась елочка" : в Волгограде усилили охрану хвойных лесов

Экология 15.12.2019 15:01
1180 1
15.12.2019 15:01
В преддверии новогодних праздников в Волгограде усилена охрана хвойных насаждений на территории городских лесов. Как сообщили ИА «Высота 102» в департаменте городского хозяйства, в каждом из 5 участковых лесничеств (Красноармейское, Кировское, Ворошиловское, Тракторозаводское, Сарпинское) для предупреждения незаконных рубок специалисты муниципального учреждения «Горэколес» осуществляют обходы лесных территорий. В ведомстве напомнили, что за вырубку хвойных насаждений предусмотрено наказание в виде штрафа и возмещение ущерба в пятидесятикратном размере. Если вырубка осуществлена на особо охраняемой природной территории, то сумма ущерба увеличивается еще в 2 раза.
Нарушителей также выявляют правоохранительные органы при продаже хвойников без разрешительной документации. В администрации Волгограда просят жителей города проявлять бдительность и при обнаружении случаев рубки сосен и других хвойных насаждений сообщать по телефону оперативной экологической службы: 94-00-34; в отдел полиции: 002.
Между тем, елочные базары в регионе уже открылись. Сосну средней пушистости можно приобрести в пределах тысячи рублей, маленькое дерево – за 500 рублей. Однако продавцы по большей части скучают, так как горожане пока неохотно приобретают новогодние деревья. Ажиотаж ожидается в последнюю неделю перед Новым годом.
Реклама
В Волгограде «Концессии водоснабжения» залили балку мыльным раствором15.12.2019 09:13
Птичек жалко: зимующим в Волгоградской области пернатым нужна помощь14.12.2019 16:26
Под Волгоградом власти поселения незаконно запретили рыбалку в пруду11.12.2019 14:50
В массовой гибели рыбы в Волгограде подозревают овощевода05.12.2019 16:26
АО «КАУСТИК» представил жителям Светлого Яра проект улучшения экологической ситуации на прудах-накопителях04.12.2019 15:38
Регоператор по обращению с ТКО провел встречи с юрлицами в Волгоградской области04.12.2019 11:11
«Крысиный рай» в поселке под Волгоградом потревожили люди в форме03.12.2019 12:17
МЧС предупреждает о метели и снежных заносах в Волгоградской области02.12.2019 17:13
Предприятие в Волгограде оштрафовали за бесконтрольные выбросы30.11.2019 23:58
Регоператор: УК должны обеспечить подъезд к местам вывоза мусора29.11.2019 17:44
Прокуроры попросили "Баламут" покинуть затон под Волгоградом29.11.2019 15:37
В Волгоградской области зафиксирована новая вспышка бруцеллеза27.11.2019 14:17
Под Волгоградом по следам загрязненных нефтью волжских берегов возбудили уголовное дело26.11.2019 16:52
Конец осеннему паводку: Волжская ГЭС закрыла затворы водосливной плотины26.11.2019 12:25
В Урюпинске Волгоградской области активизировались противники никелевого проекта24.11.2019 18:56
Реклама