В Волгограде покупатель с сайта объявлений напал на продавца телефона с ножом

Происшествия 14.12.2019 10:19
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14.12.2019 10:19
По подозрению в совершении разбойного нападения задержан 18-летний житель Красноармейского района. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, он напал с ножом на 24-летнего волгоградца, который через сайт бесплатных объявлений продавал свой телефон.
Покупатель поздно вечером приехал на встречу, но вместо денег достал нож и начал им угрожать, требуя гаджет. Беседа происходила на лестничной площадке многоквартирного дома в Советском районе. Получив отказ, «покупатель» ударил владельца телефона ножом в грудь и скрылся. Пострадавший сам вызвал бригаду скорой помощи.
Установлено, что задержанный ранее был неоднократно судим. Подозреваемый сознался в содеянном. Он пояснил, что заранее спланировал разбойное нападение. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейскими решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.
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