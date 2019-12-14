В Волгограде покупатель с сайта объявлений напал на продавца телефона с ножом





По подозрению в совершении разбойного нападения задержан 18-летний житель Красноармейского района. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, он напал с ножом на 24-летнего волгоградца, который через сайт бесплатных объявлений продавал свой телефон.

Покупатель поздно вечером приехал на встречу, но вместо денег достал нож и начал им угрожать, требуя гаджет. Беседа происходила на лестничной площадке многоквартирного дома в Советском районе. Получив отказ, «покупатель» ударил владельца телефона ножом в грудь и скрылся. Пострадавший сам вызвал бригаду скорой помощи.

Установлено, что задержанный ранее был неоднократно судим. Подозреваемый сознался в содеянном. Он пояснил, что заранее спланировал разбойное нападение. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейскими решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.



